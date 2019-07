In de elfde etappe van de Tour de France zou het wederom tot een massasprint kunnen komen. Het parcours nodigt uit tot aanvallen, maar de kans is groot dat de sprinters dankzij de rustdag weer volledig op krachten zijn gekomen. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

De 167 kilometer lange etappe van Albi naar Toulouse is de laatste rit voor het peloton de Pyreneeën in gaat. Het is daarom voorlopig even de laatste kans voor de sprinters.

Voor de knechten van de klassementsrenners kan het weleens een rustige dag worden, want met een klim van de vierde en een van derde categorie zal het vooral aan de sprintersploegen zijn om de vroege vlucht in toom te houden.

De laatste keer dat de Tour Toulouse aandeed was in 2008, toen Mark Cavendish in de stromende regen naar de ritwinst sprintte. De ervaren Brit is dit jaar niet opgenomen in de Tours-selectie van Dimension Data, zodat het woord woensdag aan de jongere generatie sprinters is.

Starttijd: 13.45 uur

Verwachte finishtijd: 17.43 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Elia Viviani, Peter Sagan, Christophe Laporte