In de zevende etappe van de Tour de France liggen er weer kansen voor de sprinters. Met 230 kilometer is de rit naar Chalon-sur-Saône bovendien de langste van dit jaar. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

Het peloton begint in Belfort en finisht na een relatief vlakke etappe in Chalon-sur-Saône. Er zitten aan het begin van de rit nog wel wat heuveltjes, maar geen waar de renners na de etappe van donderdag van zullen schrikken.

Het is voor de sprinters te hopen dat zij weer op krachten zijn gekomen na het klimgeweld richting La Planche des Belles Filles. De spurter die het best hersteld is van die krachtsinspanning, kan er weleens met de zege vandoor gaan.

Het laatste gecategoriseerde klimmetje van de dag ligt ongeveer halverwege de rit, waarna de laatste 90 kilometers van de rit volledig vlak zijn. Dat biedt de sprintersploegen dus voldoende kansen om een vluchtgroep in te rekenen.

Starttijd: 11.35 uur

Verwachte finishtijd: 17.03 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Dylan Groenewegen, Elia Viviani, Peter Sagan, Michael Matthews, Caleb Ewan