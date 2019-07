In de zesde etappe van de Tour de France krijgen de renners donderdag de eerste aankomst bergop. De rit finisht op La Planche des Belles Filles. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

Met name het slot van de 157 kilometer lange rit, die van start gaat in Mulhouse, is pittig. Het peloton rijdt op de slotklim namelijk een stukje verder dan normaal. Bovendien is een deel ongeasfalteerd.

Onderweg krijgen de renners zeven beklimmingen waar bergpunten zijn te verdienen te verwerken, te beginnen met Le Markstein (eerste categorie). Daarna volgen onder meer de Col du Hundsruck (tweede categorie) en de Ballon d'Alsace (eerste categorie).

Het zwaarste deel zit vlak voor de finish als de renners richting La Planche des Belles Filles (eerste categorie) een stukje met een stijging van liefst 24 procent moeten bedwingen.

Er wordt al voor de vierde keer sinds 2012 op de col gefinisht. Elke keer ging de winst naar een klimmer van formaat; Chris Froome won er in 2012, Vincenzo Nibali twee jaar later, waarna Fabio Aru in 2017 de beste was.

Starttijd: 13.25 uur

Verwachte finishtijd: 17.42 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Egan Bernal, Adam Yates, Geraint Thomas, Jakob Fuglsang, Nairo Quintana