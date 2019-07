In de derde etappe van de Tour de France gaat het peloton maandag eindelijk Frankrijk in. Het lijkt een rit te zijn voor de renners die goed uit de voeten kunnen in de Ardense klassiekers. Dit is wat je kunt verwachten. Ook handig voor het Tour-spel van NU.nl.

De 214 kilometer lange etappe begint in het Waalse Binche en eindigt in Épernay. Met name de slotfase is pittig met vier heuvels. Ook de aankomst is heuvelop. Mike Teunissen start net als zondag in de gele trui. De renner van Jumbo-Visma moet op dit parcours goed uit de voeten kunnen.

De renners kunnen op de voorlaatste heuvel - de Côte de Mutigny - en aan de finish de nodige bonificatieseconden sprokkelen, wat de strijd om de ritzege een stuk interessanter zal maken.

Voor de pure sprinters als Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Elia Viviani zal het parcours vermoedelijk te zwaar zijn, wat kansen biedt aan renners als Peter Sagan en Michael Matthews.

Zij zullen de confrontatie aan moeten gaan met de mannen die in de Ardense klassiekers altijd vooraan rijden: Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde en Daniel Martin.

Starttijd: 12.20 uur

Verwachte finishtijd: 17.34 uur

Dagtips voor je Tour-spel: Peter Sagan, Wout van Aert, Michael Matthews, Alejandro Valverde en Julian Alaphilippe.