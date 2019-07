De eerste etappe van de Tour de France begint en eindigt zaterdag in Brussel. De kans op een massasprint is groot, waardoor Dylan Groenewegen een van de grote favorieten voor de eerste gele trui is.

De 192 kilometer lange rit in België is een eerbetoon aan Eddy Merckx, die exact vijftig jaar geleden zijn eerste eindzege in de Tour de France boekte. Het is de tweede keer dat de Tour in Brussel begint, eerder gebeurde dat in 1958.

Het peloton krijgt verschillende klimmetjes en kasseien voor de wielen, waaronder de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. De kans is niet groot dat die beklimmingen voor beslissingen gaan zorgen, aangezien ze ver van de finish liggen.

Sprinters die voor de dagzege willen gaan, moeten desondanks over inhoud beschikken. De laatste kilometer is met een gemiddelde stijging van zo'n 4 procent meer dan vals plat. Voor de top drie liggen ook nog bonificatiesecondes klaar.

Gezien zijn grote vorm van dit seizoen, wordt Groenewegen gezien als een van de favorieten voor de eerste gele trui. De laatste keer dat er een Nederlander in de gele trui reed, was in 1989 toen Erik Breukink de proloog won.

Starttijd: 12.25 uur

Verwachte finishtijd: 17.02 uur

Favorieten voor dagsucces: Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Elia Viviani, Peter Sagan, André Greipel