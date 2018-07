Dumoulin verdient ruim twee ton aan prijzengeld in Tour de France

Achter Dumoulin bezetten Steven Kruijswijk (57.370 euro) en Dylan Groenewegen (24.280 euro) respectievelijk de tweede en derde plaats op de lijst.

Ramon Sinkeldam en Laurens ten Dam verdienden niet meer dan 1.000 euro met hun tocht van drie weken door Frankrijk.

De Tour-organisatie keert prijzengeld uit voor de plaats in het algemeen klassement en voor een topklassering in etappeuitslagen.

Ook waren er kleinere geldbedragen te winnen met onder meer tussensprints, bergpunten en voor de strijdlustigste renner van de dag. Iedereen die Parijs haalde, kreeg sowieso 1.000 euro.

Een etappezege tijdens de Tour leverde 11.000 euro op. Groenewegen sprintte naar de winst in de zevende en achtste etappe en Dumoulin was afgelopen zaterdag de beste in de individuele tijdrit.

De Limburger haalde echter het hoogste bedrag binnen met zijn tweede plek in het eindklassement: 200.000 euro. De vijfde plaats van Steven Kruijswijk was goed voor 50.000 euro.

Het is in het wielrennen gebruikelijk dat het prijzengeld gedeeld wordt met alle ploeggenoten. Daarom is Wout Poels vermoedelijk de Nederlander die in financieel opzicht het beste uit de Tour komt.

De knecht van Team Sky pakte zelf maar 1.600 euro, maar Geraint Thomas (549.010 euro) en Chris Froome (112.480) brachten veel geld binnen voor de ploeg. De Britten eindigden respectievelijk als eerste en als derde in het eindrangschikking.

Groenetruidrager en tweevoudig etappewinnaar Peter Sagan (95.640 euro) van BORA-hansgrohe en éénmalig etappewinnaar en nummer vier in het eindklassement Primoz Roglic (89.210) van Lotto-Jumbo completeren de top vijf.