Kristoff ziet jarenlange droom uitkomen met ritzege op Champs-Élysées

"Het is een droom die uitkomt", jubelde Kristoff zondag na afloop van de slotrit. "Ik heb jarenlang gedroomd van deze overwinning. Ik was er vaak genoeg dichtbij, maar jongens als Greipel, Kittel en Cavendish waren te snel voor mij."

André Greipel en Marcel Kittel wonnen beiden tweemaal op de Champs Élysées en Mark Cavendish ging zelfs vier keer met de zege aan de haal in Parijs. De Duitsers en de Brit stapten allen af tijdens de eerste bergetappes.

Vorig jaar was Dylan Groenewegen de sterkste in de laatste Tour-etappe, maar ook de sprinter van Lotto-Jumbo hield het tijdens de rit naar de Alpe d'Huez voor gezien. In 2014 was Kristoff met de tweede plek achter Greipel nog het dichtst bij een overwinning op de Champs-Élysées.

Degenkolb

De sprinter van UAE Emirates bevond zich in de laatste kilometer nog niet voorin het peloton. Hij kreeg echter de hulp van zijn ploeggenoot Roberto Ferrari en profiteerde van het werk van Trek-Segafredo voor John Degenkolb.

"Ik reed nog best ver in het peloton na de tunnel, maar Ferrari was bij mij", vertelde Kristoff. "Vervolgens kwam Trek-Segafredo met een erg goede lead-out en slaagde ik erin om het wiel van John te houden, waardoor ik in een uitstekende positie kon beginnen aan de sprint en John kon passeren."

In de slotkilometer probeerde Yves Lampaert het peloton te verrassen door alleen weg te rijden, maar de Belg werd in de laatste honderden meters teruggepakt. Vervolgens begon Kristoff aan zijn sprint.

"Het was weliswaar nog ver, maar ik zag niemand meer dichterbij komen", aldus de 31-jarige renner, die Degenkolb (tweede) en Arnaud Démare (derde) achter zich hield in de massasprint. "In de laatste twintig meter voelde ik me zo goed als zeker van de overwinning. Ik ben zo blij dat het gelukt is."

Derde ritzege

Voor Kristoff betekende het zijn derde ritzege in de Tour. Zijn andere twee overwinningen boekte hij beide in 2014, waarna hij in de volgende drie edities van ‘La Grande Boucle’ regelmatig net naast de winst greep.

"Het is vier jaar geleden dat ik in de Tour heb gewonnen en er werd steeds door de Noorse journalisten gevraagd wanneer ik weer ging winnen", liet hij weten. "Ik heb hard gewerkt sinds mijn derde overwinning, ook al duurde dat vier jaar."

In de tussenliggende periode won Kristoff wel onder meer de Ronde van Vlaanderen (2015) en het Europees kampioenschap op de weg (2017).