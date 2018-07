Teambaas: 'Tweede plek Dumoulin belooft veel voor toekomst'

"Het zou volgend jaar nog een stukje beter moeten gaan als we ons met Tom en de hele ploeg op de Tour gaan richten", zegt Spekenbrink in gesprek met NUsport.

"Ik weet hoeveel energie we dit jaar in de Giro hebben gestopt, dat was ons hoofddoel. Dat we nu toch zo goed gereden hebben in de Tour, heeft me heel positief verrast en geeft veel perspectief voor de toekomst."

Team Sunweb en Dumoulin besloten eind vorig jaar dat de Limburger zich dit seizoen wederom zou concentreren op de Ronde van Italië, de koers die hij in 2017 op zijn naam schreef. De tijdrijder zou de Tour alleen rijden als hij zich goed genoeg voelde na de Giro.

Begin juni werd de knoop doorgehakt en bekendgemaakt dat Dumoulin zou starten in de Tour met als doel een goed klassement te rijden. De afgelopen drie weken toonde de Nederlander wederom aan dat hij bij de beste klassementsrenners ter wereld hoort. Maar net als in de Giro (Chris Froome), moest hij ook in de Tour zijn meerdere erkennen in een coureur van Team Sky: Geraint Thomas.

"Sky had de Tour-winnaar al in huis, wij bouwen daarnaartoe", aldus Spekenbrink. "Er is een heel goede kans dat we ons volgend jaar volledig op de Tour gaan richten. Stel je voor dat Tom nog wat beter gaat worden, dan hebben we heel goede hoop voor 2019. Want het verschil met Thomas was deze Tour al niet groot."

Visie

Tijdens de Tour betwijfelden verschillende kenners of de ploeg van Dumoulin goed genoeg zou zijn om de strijd met Sky aan te gaan en de Limburger naar de zege in de Ronde van Frankrijk te leiden. Johan Bruyneel, die als ploegleider negen keer een Tour-zege mocht vieren (zeven keer met Lance Armstrong, twee keer met Alberto Contador), was het meest uitgesproken.

"Dumoulin kan de Tour zeker winnen, maar niet met zijn huidige ploeg. Ze hebben noch de ervaring, noch de visie", twitterde de Belg, die vanwege zijn betrokkenheid bij het dopingschandaal bij de ploeg van Armstrong momenteel een schorsing van tien jaar uitzit.

"We hebben al een keer een grote ronde gewonnen", wijst Spekenbrink gevraagd naar de kritiek op zijn ploeg naar Dumoulins Giro-zege van vorig jaar. "En we zijn nu twee keer tweede geworden. Ik vind dat we de ploeg een groot compliment moeten geven voor deze Tour. We hebben Tom altijd goed beschermd en in de tweede Alpenrit hebben we het verschil gemaakt, doordat Sören Kragh Andersen in de afdaling Tom aan een gat hielp."

"Ik snap dat mensen het heel simpel willen maken: je verzamelt een aantal goede renners bij elkaar en dan komt het goed. Ja, je moet renners met kwaliteiten hebben, maar de andere helft van het werk is dat je het goed moet uitvoeren."

Piepjong

Volgens Spekenbrink heeft zijn ploeg deze Tour beter dan of even goed gepresteerd als alle teams, behalve Team Sky. De Britse formatie domineerde, net als de afgelopen jaren, in de bergen met regelmatig nog vijf of zes renners in de groep met favorieten.

"De vraag is dus: waar wil je naar kijken?", zegt Spekenbrink. "Kijk je naar dat we ten opzichte van bijna alle teams een overtal of een gelijkwaardige situatie hadden of kijk je naar die ene ploeg die vijf of zes renners had?"

"Bovendien lag de focus van ons dit jaar echt op de Giro. En in die Giro hadden we twee renners in de top negen van het klassement (Dumoulin en Sam Oomen, red.). En we hadden met Chris Hamilton nog een piepjonge renner die het heel goed deed in de laatste week."

"Er zit bij ons dus heel veel in de pijplijn. Alleen zoeken wij het moment dat Tom en de ploeg er klaar voor zijn om zich met alle krachten op de Tour te focussen. Na deze tweede plek kunnen we zeggen dat dit moment heel dichtbij is. En ik geloof dat we dan een heel sterk blok hebben staan voor de Tour."