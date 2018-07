Dumoulin schrijft Tour-zege Thomas niet alleen toe aan kracht Sky

"Het is te makkelijk om te zeggen dat Thomas de Tour heeft gewonnen omdat hij het voordeel had van de beste ploeg. Nee, hij was ook de sterkste renner de afgelopen drie weken", aldus Dumoulin, die in het eindklassement 1 minuut en 51 seconden moet toegeven op de Welshman.

Team Sky is met afstand de rijkste ploeg in het peloton en dat was deze Ronde van Frankrijk ook weer te zien. Thomas bezorgde de ploeg van teambaas Dave Brailsford de zesde Tour-zege in de laatste zeven jaar, titelverdediger Chris Froome werd derde en knechten Michal Kwiatkowski, Egan Bernal, Jonathan Castroviejo en Wout Poels zorgden elke bergrit voor een grote numerieke overmacht.

Dumoulin werd in de bergen meestal redelijk ondersteund door Simon Geschke (de nummer 25 van het eindklassement), Laurens ten Dam en Sören Kragh Andersen, maar de Limburger moest het zeker in de finales van de Alpen- en Pyreneeënritten vaak alleen doen.

"Natuurlijk is het een nadeel voor ons dat Sky zoveel meer te besteden heeft", zegt Dumoulin. "Het is altijd makkelijk als je meer geld hebt. Maar wij moeten er als ploeg het beste van maken, nu en in de toekomst."

"Ik vind dat het deze Tour de France, en ook eerder dit jaar in de Giro (waarin Dumoulin ook tweede werd, red.), niet veel verschil heeft gemaakt dat Sky sterker was dan wij. Wij konden de koers niet controleren als Sky, maar uiteindelijk gaat het om de benen van de kopman. En zij hadden zowel in de Giro (eindwinst Froome, red.) als in de Tour de sterkste kopman."

Respect

Dumoulin is dan ook absoluut niet teleurgesteld na zijn tweede plek in de Tour, zeker ook omdat de Giro dit jaar het hoofddoel was van de wereldkampioen tijdrijden.

"Ik ben heel, heel blij met mijn tweede plek", aldus Dumoulin. "Als iemand voor de Tour had gezegd dat ik na mijn tweede plek in de Giro ook in de Tour tweede zou worden, had ik daar direct voor getekend."

"Ik ben ook heel blij voor Thomas, hij was drie weken lang supersterk. Thomas stak in de vorm van zijn leven en is geen enkele etappe in gevaar gekomen. Ik heb heel veel respect voor hem."

Tour-winst

Dumoulin en de ploegleiding van Team Sunweb hebben al aangekondigd dat de kans heel groot is dat de Limburger zich volgend jaar volledig op de Tour zal richten.

"Natuurlijk zou ik in de toekomst voor de Tour-winst willen gaan", stelt de Nederlander. "We moeten de komende maanden gaan kijken wat er mogelijk is en hoe we onszelf kunnen verbeteren."

"Maar het is te makkelijk om te zeggen dat ik elk jaar beter word en volgend jaar dus wel even de Tour kan winnen. Zo werkt het niet. Het zou kunnen dat deze tweede plek mijn hoogtepunt is, ik weet niet wat er nog gaat komen. Ik probeer nu dus vooral te genieten van dit moment."

Dumoulin zal zich na een rustperiode gaan richten op de WK op de weg, die van 23 tot en met 30 september zullen plaatsvinden in Innsbruck-Tirol.