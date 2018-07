Lotto-Jumbo dolblij na zeer succesvolle Tour de France

Alleen Quick-Step Floors (vier) deed het deze Tour beter dan de drie ritzeges (twee voor Dylan Groenewegen, één voor Roglic) van Lotto-Jumbo. De zwart-gele formatie heeft bovendien twee renners in de top vijf van het eindklassement; Roglic op de vierde plek en Steven Kruijswijk op de vijfde plaats.

"Dat is een geweldig lijstje, dit hadden we voor de Tour niet verwacht", aldus ploegleider Nico Verhoeven in gesprek met NUsport.

Het leek aan het einde van de derde week nog mooier te worden, want na zijn zege vrijdag in de laatste Pyreneeënrit stond Roglic op de derde plaats van de algemene rangschikking, vlak achter de nummer twee Tom Dumoulin.

In de tijdrit van zaterdag eindigde specialist Roglic echter als achtste, op 1 minuut en 12 seconden van winnaar Dumoulin en op 1 minuut en 11 seconden van Froome. De titelverdediger stond daardoor zondag op het podium en Roglic niet.

"Maar we mogen niet teleurgesteld zijn", zegt Verhoeven. "We hadden direct getekend voor een vierde en vijfde plek in de Tour. We moeten heel tevreden zijn met wat we hier gepresteerd hebben; Primoz, Steven, de hele ploeg."

Driejarenplan

De vierde plek van Roglic belooft bovendien veel voor de toekomst, want de 28-jarige Sloveen reed deze maand pas voor het eerst in zijn carrière drie weken lang voor een klassement in een grote ronde.

"Dit is pas het eerste jaar van het driejarenplan dat we met Primoz zijn begonnen", aldus Verhoeven. "Natuurlijk was het even vervelend dat hij na de tijdrit van het podium viel, want hij was er zo dichtbij."

"Maar het positieve is dat Primoz heeft aangetoond dat hij een podiumkandidaat is in de Tour. We zullen hem in de toekomst alle steun geven om terug te keren in de Tour met het doel om de ronde te winnen."

De zege in de 105e Tour de France ging zondag naar Welshman Geraint Thomas. De renner van Sky heeft in eindklassement een voorsprong van 1.51 minuut op Dumoulin, 2.24 minuut op Froome, 3.22 minuut op Roglic en 6.08 minuut op Kruijswijk.