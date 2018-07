Dumoulin trots op historische tweede plek na 'heftige en zware' Tour

"Het was al een beetje binnen. Ik moest vandaag alleen nog even zonder problemen doorkomen. Dat is goed gelukt", aldus Dumoulin tegen de NOS.

"Ik was best een beetje nerveus nog. Tijdens de Ronde van Italië had ik het in de slotrit in Rome echt zwaar. Gelukkig had ik een betere dag vandaag."

De 27-jarige Dumoulin, die vorig jaar de Giro won en daar eerder dit jaar tweede werd, is de eerste Nederlander op het Tour-podium sinds Erik Breukink in 1990. Bovendien is hij de achtste Nederlander in de geschiedenis die het ereschavot haalt in de Franse rittenkoers.

De Limburger omschreef de voorbije drie weken als "mooi". "Maar het was ook heel heftig en zwaar. We hebben het weer geflikt."

Geweldig

De teleurstelling die Dumoulin toonde na de laatste bergrit van vrijdag - hij vond dat winnaar Primoz Roglic in de afdaling profijt had van een voor hem rijdende motor - was zondag definitief verdwenen.

"Het was echt heel gaaf om op het podium te staan. Deze bokaal ga ik toch wel op een mooi plekje zetten. De Tour was in één woord geweldig", zei de Team Sunweb-renner.

Op het erepodium stond Dumoulin winnaar Geraint Thomas bij toen de Welshman moeite had alle namen van zijn ploeggenoten van Sky op te noemen.

"Hij was even nerveus, denk ik. Maar het is ook lastig, al die namen", grapte de Nederlander. "Geraint is echt een goede gast. Ik heb superveel respect voor hem en het is mooi dat hij heeft gewonnen."

Dumoulin zei na de tijdrit van zaterdag al dat hij volgend jaar hoogstwaarschijnlijk weer de Tour rijdt. Hij laat de Giro dan schieten, omdat het te zwaar is gebleken om voor de eindzege in 'La Grande Boucle' te gaan als hij beide rondes combineert.