Dolgelukkige Thomas had gevoel dat hij rondzweefde in slotrit Tour

"Het is ongelofelijk", jubelde Thomas na afloop van de laatste etappe. "Het zal nog even duren totdat het tot me doordringt."

De 32-jarige renner van Team Sky hield in het eindklassement Tom Dumoulin (tweede) en zijn ploeggenoot Chris Froome (derde) ruim achter zich en boekte zijn eerste eindzege in een grote ronde.

"Dit is een overwinning van een ander kaliber. Het is krankzinnig", zei Thomas, wiens beste prestatie in een grote ronde tot deze Tour de vijftiende plek was. Eerder won hij wel onder meer Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné.

In de slotrit, die werd gewonnen door de Noor Alexander Kristoff, kon de Brit vooral genieten. "Normaal gesproken is de slotrit erg lastig, maar vandaag had ik meer het gevoel dat ik rondzweefde. Ik kreeg overal kippenvel tijdens de rit en van de aanmoedigingen met de Welshe en Britse vlaggen."

Droom

In de openingsfase van de etappe kreeg de geletruidrager traditiegetrouw de kans om samen met onder meer zijn ploeggenoten voor het peloton uit te rijden. "Het is onwerkelijk, het is de Tour de France. Om hiermee rond te rijden is een droom."

Ook tijdens de acht rondes over de straten van Parijs bleef Thomas genieten. "Op het moment dat ik de Eiffeltoren voor het eerst zag toen we op de Champs Élysées reden, gaf het me kippenvel toen ik mezelf realiseerde dat ik in beeld was."

Hij nam de gele trui na zijn overwinning in de elfde etappe over van Greg Van Avermaet en gaf die daarna niet meer uit handen. Zijn ploeggenoten van Team Sky, onder wie Wout Poels, hadden volgens hem een belangrijk aandeel in de eindzege.

"De steun van mijn ploeggenoten was het belangrijkste tijdens de afgelopen drie weken. We vochten ons samen door enkele lastige momenten en bleven erg sterk. Ik heb veel aan hen te danken", besloot Thomas.