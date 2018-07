Dumoulin stelt historische tweede plaats veilig in Tour, Kristoff wint slotrit

De 27-jarige Dumoulin was na zijn gewonnen tijdrit van zaterdag eigenlijk al zeker van de tweede plaats achter winnaar Geraint Thomas, maar hij moest de laatste etappe uiteraard nog wel uitrijden.

De kopman van Team Sunweb is de eerste Nederlander op het Tour-podium sinds Erik Breukink in 1990. Daarnaast is hij de achtste Nederlander ooit die bij de eerste drie eindigt in de Franse rittenkoers.

"Het was al een beetje binnen. Ik moest vandaag alleen nog even zonder problemen doorkomen. Dat is goed gelukt. Het waren drie mooie, maar ook heel heftige en zware weken. We hebben het weer geflikt", aldus Dumoulin, die vorig jaar de Giro won en daar dit jaar tweede werd, in een eerste reactie tegen de NOS.

De 32-jarige Thomas was in zijn negende Tour-deelname verrassend de sterkste. De Welshman zou bij Team Sky eigenlijk in dienst rijden van viervoudig winnaar Chris Froome, maar bleek beter dan de Brit. In de slotetappe kwam Thomas zoals verwacht niet meer in de problemen.

Richting de massasprint op de Champs-Élysées leek de Belg Yves Lampaert van Quick-Step Floors als vluchter op weg naar een verrassing, maar hij werd in de laatste meters gegrepen. Kristoff was vervolgens de sterkste. Hij troefde John Degenkolb (tweede) en Arnaud Démare (derde) af.

Rustig aan

Zoals vaak het geval is tijdens de laatste Tour-etappe naar Parijs, deden de renners het aanvankelijk rustig aan. Zo kreeg geletruidrager Thomas bijvoorbeeld de gelegenheid om onderweg te proosten met zijn ploeggenoten van Team Sky.

Uiteindelijk vormde zich toch een kopgroep van zes, die bestond uit Silvan Dillier (AG2R), Nils Politt (Katusha), Michael Schär (BMC), Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), Taylor Phinney (EF-Drapac) en Damien Gaudin (Direct Énergie). De vluchters werkten goed samen, maar bleven binnen schootsafstand van het peloton.

Met nog een kilometer of zeven te gaan werden de koplopers ingerekend en maakte het peloton zich op voor een massasprint. De dappere Lampaert zag zijn poging stranden, waarna Kristoff het werk van zijn ploeg UAE Team Emirates bekroonde.

De Noor kende tot dusver een teleurstellende Ronde van Frankrijk, maar maakte dat in Parijs dus goed. Eerder won hij in 2014 twee Tour-etappes.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!