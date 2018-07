Sky-ploegleider Knaven ziet 'vechter' Thomas droom waarmaken in Tour

"Ik heb Geraint gezegd dat dromen waarheid kunnen worden. We hadden dit voor de Tour niet verwacht, maar hij doet het gewoon", zegt een euforische Knaven in gesprek met de NOS.

"Geraint is al die jaren altijd maar door blijven vechten. Hij is heel wat tegenslagen te boven gekomen en is altijd in zichzelf blijven geloven."

Thomas verdedigde in de individuele tijdrit van 31 kilometer een voorsprong van 2.05 minuut op Tom Dumoulin, een marge die zoals verwacht te groot was om nog weg te poetsen voor de Limburger.

De Limburger van Team Sunweb slaagde er weliswaar in de heuvelachtige chronorace te winnen, maar Thomas verloor slechts veertien seconden op zijn naaste belager.

Froome

Knaven vindt het meer dan terecht dat Thomas, die in de Tour nooit verder kwam dan de vijftiende plaats, zondag als geletruidrager aan de start staat voor de slotrit naar Parijs.

"Daar is geen twijfel over. Geraint is nooit in de problemen gekomen: niet in de vlakke ritten, niet in de bergen en in de tijdrit was hij halverwege nog de snelste. Hij was elke dag de beste en zeker over drie weken."

Sky begon overigens niet met Thomas maar met Chris Froome als kopman aan de Ronde van Frankrijk. De viervoudig Tour-winnaar was echter niet in staat de verwachtingen waar te maken.

"Natuurlijk was Chris onze eerste man, maar we wisten dat 'G' ook heel sterk was", aldus Knaven. "In deze Tour was Chris gewoon net iets minder.''

Poels

Wout Poels kan eveneens terugkijken op een succesvolle Tour. De Nederlander reed zijn vijfde grote ronde voor Sky en voor de vijfde keer zag hij een ploeggenoot er met de eindzege vandoor gaan.

Poels was erbij toen Froome in 2015 en 2016 de Tour won. Daarnaast reed hij vorig jaar aan diens zijde in de Ronde van Spanje en eerder dit jaar in de Giro d'Italia.

"De eerste Tour-zege was heel speciaal, maar nu weet je wat je te wachten staat", zegt Poels. "Het blijft wel mooi, dus het zal straks ook weer heel speciaal worden op de Champs-Élysées."

De dertigjarige Limburger was overigens niet helemaal tevreden over zijn eigen optreden. "Dit was niet mijn allerbeste Tour, maar ik heb wel mijn steentje bij kunnen dragen op de belangrijke momenten. Bovendien is het weer een ploeggenoot die wint."