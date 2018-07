Onrecht en ideaal parcours drijven Dumoulin naar fraaie tijdritzege

Dumoulin was vrijdag na de laatste bergetappe van deze Tour woedend dat een motorrijder in de afdaling naar de finish te dicht voor de uiteindelijke ritwinnaar Primoz Roglic reed.

"Tom was boos over het onrecht dat een motor zo'n grote invloed kon hebben op het koersverloop", aldus Arthur van Dongen, ploegleider bij Dumoulins ploeg Team Sunweb. "Hij kan heel slecht tegen dat soort onrecht, en terecht. Maar ik denk dat het ook de juiste trigger was om vandaag er nog eens alles uit te persen in de tijdrit."

Dat deed de 27-jarige Limburger in de 31 kilometer lange chronorace met groot succes. Met een tijd van 40 minuten en 52 seconden was hij precies één seconde sneller dan Chris Froome. Geletruidrager Geraint Thomas werd derde op veertien tellen. Dumoulin stelde zo ook zijn tweede plaats in het eindklassement veilig.

"Deze ritzege maakt onze Tour helemaal af", jubelt Van Dongen. "Wij zijn heel erg blij. Het is fantastisch om de moeilijke dubbel Giro-Tour op deze manier te beëindigen. Dit is opnieuw de bevestiging van de klassementsrenner Tom Dumoulin."

Verkenning

Volgens de ploegleider was er na de grote teleurstelling van vrijdag geen extra mentale steun nodig voor Dumoulin.

"Natuurlijk hebben we als coaches vrijdagavond even met Tom gepraat, maar er was niet meer nodig dan normaal. Tom is zelf mentaal heel sterk en hij moet het uiteindelijk toch ook zelf doen, zo simpel is het."

Na de verkenning zaterdagochtend van het glooiende parcours van de tijdrit in Frans Baskenland was Dumoulin zijn laatste restje teleurstelling definitief kwijt.

"Deze tijdrit was Tom op het lijf geschreven", stelt Van Dongen. "Hij kwam na de verkenning de teambus in en zei tegen mij: 'Wow, dit is zó'n mooi parcours!' Als Tom dat zegt, moet het wel heel goed zijn. Die verkenning gaf hem een ontzettende boost en deze zege is daar het resultaat van."

Giro

Dumoulin zal zondag in Parijs voor de tweede grote ronde op rij op de tweede trede van het podium staan, nadat hij in mei in de Giro tweede werd achter Froome. De Ronde van Italië was dit jaar het hoofddoel van de Limburger en Team Sunweb, niet de Ronde van Frankrijk.

"Deze tweede plaats biedt heel veel perspectief", aldus Van Dongen. "Ook omdat hij heeft bewezen dat hij bergop kan aanvallen, terwijl hij in het verleden vaak alleen maar kon aanhaken in bergen. Ik denk dus dat er nog een heleboel mooie dingen in het verschiet liggen."

Dumoulin is officieel nog niet helemaal zeker van zijn tweede plaats, want zondag staat nog de traditionele slotrit naar Parijs op het programma. De renners vertrekken om 16.20 uur uit Houilles en de finish is rond 19.10 uur in de Franse hoofdstad.