Froome: 'Droomscenario om samen met Thomas op podium te staan'

"Ik ben ontzettend trots op Geraint", aldus Froome na de voorlaatste etappe, een tijdrit van 31 kilometer. "Ik ben ontzettend blij dat ik deel mag uitmaken van zijn zege. Het is een droomscenario dat we zondag met z'n tweeën op het podium staan op de Champs-Élysées."

De 33-jarige Brit won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017, maar de afgelopen weken werd hij overvleugeld door Thomas. De Welshman was de hele Tour soeverein en heeft met alleen nog de slotrit naar Parijs op het programma een voorsprong van 1 minuut en 51 seconden op de nummer twee Tom Dumoulin.

Froome stond voor de tijdrit van zaterdag op de vierde plek in de algemene rangschikking, maar door een tweede tijd in de chronorace nam hij de derde plaats over van Lotto-Jumbo-renner Primoz Roglic.

"Deze Tour is een achtbaan van emoties geweest, zoals elke grote ronde", zegt Froome, die zondag in Parijs voor de vierde grote ronde op rij op het podium zal staan. "Er waren momenten van teleurstelling, valpartijen. Maar er was ook vreugde, toen we ritten wonnen en de gele trui pakten. Ik ben blij dat ik vandaag weer goede benen had, hoewel ik graag nog een seconde beter was geweest."

Vrienden

Froome herhaalde zaterdag in Frans Baskenland nog maar eens dat de machtswisseling bij Team Sky niet voor scheve gezichten heeft gezorgd bij de Britse formatie.

"Ik ben niet alleen al meer dan tien jaar een ploegmaat van Geraint, we zijn ook vrienden", aldus de geboren Keniaan. "We hebben altijd veel met elkaar getraind, veel tijd met elkaar doorgebracht. Dat maakte het deze Tour heel makkelijk om open met elkaar te communiceren. Toen hij er beter voor stond dan ik, was het vrij simpel wat we moesten doen."

Froome reed in de laatste bergritten in dienst van Thomas, zoals de Welshman knechtte voor zijn vriend tijdens diens vier Tour-zeges. "'G' was een heel belangrijke schakel bij mijn overwinningen", zegt Froome. "Maar toen ik zag hoe zijn vorm was voor deze Tour, wist ik dat als hij op het podium zou komen, hij de zege zou pakken."

De zesvoudig winnaar van een grote ronde hoefde Thomas de afgelopen weken niet veel adviezen te geven. "'G' heeft vorig jaar al een paar dagen in het geel gereden en hij heeft van dichtbij meegemaakt hoe het was toen ik in het geel reed. Ik hoefde hem weinig te vertellen deze Tour, hij heeft het fantastisch gedaan."

Motivatie

Voor Froome komt er zo een positief einde aan een heel moeilijke periode. De Brit hoorde pas vlak voor de Tour dat hij mocht starten, omdat zijn al maanden durende salbumatolzaak was afgesloten. Tijdens de Ronde van Frankrijk hoorden hij en zijn teamgenoten veel boegeroep en er waren zelfs een paar incidenten met fans die Sky-renners probeerden te duwen.

"Ik ben er trots op dat we ons niet hebben laten afleiden door alle negativiteit", aldus Froome. "Ik zou zelfs zeggen dat alle negatieve reacties ons als team dichter bij elkaar hebben gebracht."

"Het is ongelooflijk hoe we als team door zijn gegaan, terwijl de situatie moeilijker was dan in het verleden. Het voelde echt alsof het Team Sky tegen de rest van de wereld was. Je kunt er dan voor kiezen om je daardoor te laten afleiden, of je gebruikt het als motivatie. Wij hebben voor het laatste gekozen."

Froome wilde niet ingaan op een vraag hoe het nu verder moet bij Team Sky en of hij de absolute kopman blijft bij de ploeg. "Dat is een vraag voor het management, wij renners nemen die beslissingen niet. Ik denk nu alleen aan op tijd thuiskomen voor de geboorte van mijn tweede kind. Daarna beginnen we wel met plannen voor de rest van dit seizoen en voor 2019."

Thomas is officieel nog niet helemaal zeker van de eindzege, want zondag staat nog de traditionele slotrit naar Parijs op het programma. De renners vertrekken om 16.20 uur uit Houilles en de finish is rond 19.10 uur in de Franse hoofdstad.