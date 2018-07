Dumoulin richt zich in 2019 waarschijnlijk alleen op Tour de France

"De tijd tussen de Giro en Tour is dan naar mijn mening te kort, slechts 3,5 week. Dat maakt het volgens mij onmogelijk de dubbel te doen", zei de 27-jarige Dumoulin zaterdag na de door hem gewonnen tijdrit in de Tour.

"De voorbije twee jaar was de Giro het hoofddoel, maar het ligt voor de hand dat ik volgend jaar alles zet op het klassement in de Tour. Ik vind mezelf nog te jong om elk jaar twee grote ronden te rijden."

Dumoulin boekte zaterdag in de individuele tijdrit zijn eerste ritzege deze Tour en stelde ook direct zijn tweede plek in het algemeen klassement veilig, achter geletruidrager Geraint Thomas.

Parcours

De renner van Team Sunweb eindigde eind mei ook al als tweede in de Giro d'Italia, de koers die hij vorig jaar op zijn naam schreef. Mede daardoor denkt Dumoulin dat er voor hem in de Tour momenteel meer te halen valt.

"Het lijkt me logisch om na deze uitslag in 2019 voor de Tour te gaan, al hangt het af van het parcours dat we krijgen. Bevalt dat niet, dan ga ik net zo lief weer van start in de Giro. Want die koers bevalt me enorm."

In 2016 ging Dumoulin ook van start in de eerste twee grote ronden van het jaar. De Nederlander won toen twee etappes in de Tour en één in de Giro, maar moest in beide koersen afstappen, al ging hij toen niet voor het klassement.

De 105e editie van de Ronde van Frankrijk eindigt zondag met een rit naar Parijs, waar op de Champs-Élysées vermoedelijk door de sprinters om de ritzege wordt gestreden.