Emotionele Thomas kan eindzege in Tour nog nauwelijks bevatten

"De laatste keer dat ik zo huilde, was toen ik ging trouwen. Ik wist al dat ik de concurrentie zou kunnen verslaan hier, maar het is krankzinnig dat het me is gelukt op het hoogste podium", zegt een emotionele Thomas.

De 32-jarige Welshman begon zaterdag met een comfortabele voorsprong van ruim twee minuten aan de individuele tijdrit van 31 kilometer en zijn gele trui kwam zoals verwacht geen moment in gevaar.

Thomas deed veertien seconden langer over zijn tijdrit dan naaste belager en ritwinnaar Tom Dumoulin. Hij eindigde de chronorace op de derde plek, achter zijn teamgenoot en Sky-kopman Chris Froome.

"Ik voelde me sterk in de tijdrit en reed misschien wel iets te hard in de bochten", blikt Thomas terug. "Daarna ben ik iets relaxter gaan rijden om er zeker van te zijn dat ik mijn gele trui niet nog zou verliezen. Dat is gelukt. Ik heb de Tour gewoon gewonnen!"

Thomas is officieel nog niet helemaal zeker van de eindzege, want zondag staat nog de traditionele slotrit naar Parijs op het programma. De renners vertrekken om 16.20 uur uit Houilles en de finish is rond 19.10 uur in de Franse hoofdstad.