Emotionele Thomas kan eindzege in Tour nog nauwelijks bevatten

"De laatste keer dat ik zo huilde, was toen ik ging trouwen. Ik wist al dat ik de concurrentie zou kunnen verslaan hier, maar het is krankzinnig dat het me is gelukt op het hoogste podium", zegt een emotionele Thomas.

"Ik wist niet dat mijn vrouw er vandaag zou zijn, dat maakte het nog emotioneler. Ik heb steeds gezegd dat ik de Tour dag per dag zou bekijken, maar toen ik vandaag over de finish kwam, was het opeens voorbij. Het voelde alsof er een grote muur naar beneden kwam, vandaar alle emoties."

De 32-jarige Thomas begon zaterdag met een comfortabele voorsprong van ruim twee minuten aan de individuele tijdrit van 31 kilometer en zijn gele trui kwam zoals verwacht geen moment in gevaar.

Thomas deed veertien seconden langer over zijn tijdrit dan naaste belager en ritwinnaar Tom Dumoulin. Hij eindigde de chronorace op de derde plek, achter zijn teamgenoot en Sky-kopman Chris Froome.

"Ik voelde me sterk in de tijdrit en reed misschien wel iets te hard in de bochten", blikt de Welshman terug. "Daarna ben ik iets relaxter gaan rijden om er zeker van te zijn dat ik mijn gele trui niet nog zou verliezen. Dat is gelukt. Ik heb de Tour gewoon gewonnen!"

Afgelopen

Thomas wilde lange tijd niet denken aan de eindzege, hoewel hij al in de elfde etappe de gele trui veroverde. "Echt, tot vrijdagavond wilde ik het nog niet geloven. Ik vind het ook nu nog ongelooflijk dat ik hier zit met de gele trui om mijn schouders. Het is onwerkelijk, het zal nog wel even duren voordat ik het echt besef."

De tweevoudig olympisch kampioen op de baan heeft zich de afgelopen weken proberen af te sluiten van alle gekte in Wales, waar zijn aanstaande Tour-zege nogal wat losmaakt.

"Ik heb geen idee wat er nu in Wales gebeurt, ik ben in mijn eigen bubbel gebleven. Maar dit weet ik wel: we zijn een klein land, maar we gaan altijd echt achter het succes van een landgenoot staan."

Thomas hoopt dat er niet te veel zal veranderen door zijn succes in de grootste wielerkoers te wereld. "Ik probeer te blijven zoals ik ben. Maar ik kijk er wel naar uit om terug naar Wales te gaan en deze zege te vieren met mijn landgenoten."

Froome

De Welshman wordt zondag in Parijs de opvolger van Froome, die de afgelopen drie jaar de Tour won. De Brit, al sinds 2008 ploeggenoot van Thomas, zal de Ronde van Frankrijk dit jaar als derde afsluiten.

"Ik wil Froomey heel erg bedanken, want hij heeft zich volledig toegewijd aan mij", aldus Thomas. "Hij wilde echt heel graag dat ik het goed zou doen. Het is heel speciaal dat iemand als hij, waarschijnlijk de beste ronderenner ooit, deze Tour voor mij heeft gereden."

De Brit had ook mooie woorden over voor Dumoulin, die tweede zal worden deze Tour. "Het is heel indrukwekkend hoe Tom rijdt. Hij raakt niet in paniek als er aangevallen wordt, kent zijn eigen lichaam heel goed. Ik voelde me elke bergrit onder druk gezet, maar in de laatste week was het voor mij vooral een kwestie van Tom volgen en dat is gelukt."

Salbutamolzaak

Thomas zorgt zondag in Parijs voor een prachtig einde van een Tour die voor Team Sky heel lastig begon. Pas vlak voor de koers werd duidelijk dat Froome mocht starten, nadat zijn al maanden durende salbutamolzaak werd afgesloten.

"Het was niet leuk om te horen wat er de afgelopen maanden allemaal gezegd is over de ploeg", aldus Thomas. "Maar ik ben zoveel mogelijk in mijn eigen wereld blijven leven. Ik lees geen sites over wielrennen. Ik lees vooral over rugby en zo ben ik me blijven focussen op wat ik moest doen."

Team Sky zal zondag zijn zesde Tour-zege in de laatste zeven jaar mogen vieren. "Er zullen altijd haters zijn, maar we werken hard en proberen ons best te doen. Onze kracht zit 'm in onze samenwerking als ploeg. De afgelopen drie weken waren geweldig."

Thomas is officieel nog niet helemaal zeker van de eindzege, want zondag staat nog de traditionele slotrit naar Parijs op het programma. De renners vertrekken om 16.20 uur uit Houilles en de finish is rond 19.10 uur in de Franse hoofdstad.