Kruijswijk trots op vijfde plek in 'heel mooie Tour de France'

"We gingen hier natuurlijk met de nodige ambities heen, maar dan moet je het nog wel even waarmaken. In dit deelnemersveld op de vijfde plek eindigen is een goede prestatie in een heel mooie Tour", zei Kruijswijk zaterdag in gesprek met de NOS.

De 31-jarige Brabander deed zaterdag 1.45 minuut langer over zijn tijdrit dan ritwinnaar Tom Dumoulin en eindigde daarmee op de zestiende plek. Zijn naaste concurrenten Mikel Landa (45e) en Romain Bardet (22e) waren een stuk langzamer.

"Het was fijn dat ik Landa in de verte zag rijden. Dat was goed voor het moraal en ik hoefde daardoor in het laatste deel geen risico's te nemen", zei Kruijswijk, die vooral blij is dat hij deze Tour opnieuw heeft laten zien dat hij in staat is op hoog niveau te presteren in een grote ronde.

In de Giro d'Italia van 2016 verloor de Nederlander in de slotfase van de koers de leiding in het klassement door een valpartij. Hij eindigde uiteindelijk als vierde. "Na die Giro liep het even niet zoals ik wilde, terwijl het er wel inzat. Ik ben blij dat ik het nu wel heb laten zien."

Team Sky

Kruijswijk zag teamgenoot Primoz Roglic in de tijdrit van zaterdag zijn derde plek in het klassement nog verliezen aan Chris Froome, maar de Brabander vindt desondanks dat Lotto-Jumbo kan terugkijken op een uitstekende Tour.

"Je weet dat Sky al jaren domineert in grote rondes. Ze winnen nu alsnog, maar we hebben als ploeg aardig tegenstand geboden en ons mannetje gestaan. Ik ben trots op het team."

Lotto-Jumbo boekte in totaal drie ritzeges deze Tour. Dylan Groenewegen sprintte in de zevende en achtste etappe naar de overwinning en Roglic schreef vrijdag de negentiende rit op zijn naam.