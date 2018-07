Opgeluchte Dumoulin dankt zege in tijdrit Tour aan 'superdag'

De 27-jarige kopman van Team Sunweb leek het op het heuvelachtige parcours af te leggen tegen Chris Froome en geletruidrager Geraint Thomas. Hij wist Froome echter een seconde voor te blijven, terwijl Thomas met het oog op zijn eindzege minder risico's leek te nemen en als derde eindigde.

"Ik kan het niet geloven", stamelde Dumoulin direct na afloop. "Dit einde had niemand kunnen verzinnen."

De voorbereiding op de 31 kilometer lange rit tegen de klok verliep niet bepaald prettig, aangezien het tijdritpak van de wereldkampioen kwijt was. Er werd in allerijl een nieuw pak voor de wereldkampioen tijdrijden gemaakt.

"Ik zat vol in de stress omdat die trui kwijt was", stelde Dumoulin, die de eerste Nederlander op het Tour-podium wordt sinds Erik Breukink (derde) in 1990. "Al die stress valt nu wel van me. Ik voel nu heel veel blijdschap en opluchting. Een seconde! Kan je dat geloven?"

Superdag

De Limburger had naar eigen zeggen een superdag. "Ik wist niets van de tijden van anderen, dat wil ik bewust niet weten. Ik had geen idee hoe het lag. Ik nam geen risico's, maar ik wist dat ik een superdag had, dus ik kon het me niet voorstellen dat Froome en Roglic sneller zouden gaan."

Voor Dumoulin rest nu niet anders dan het vieren van zijn ritzege, zijn derde uit zijn loopbaan, en zijn tweede plek in het klassement. "Ik ga hier hard van genieten met iedereen van de ploeg."

De Tour eindigt zondag met een rit naar Parijs, waar op de Champs-Élysées vermoedelijk door de sprinters om de ritzege wordt gestreden.