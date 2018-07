Dumoulin blijft tweede in Tour de France na zege in tijdrit

Nederlanders op Tour-podium 1966: Jan Janssen (2)

1968: Jan Janssen (1)

1970: Joop Zoetemelk (2)

1971: Joop Zoetemelk (2)

1976: Joop Zoetemelk (2)

1977: Hennie Kuiper (2)

1978: Joop Zoetemelk (2)

1979: Joop Zoetemelk (2)

1980: Joop Zoetemelk (1) en Hennie Kuiper (2)

1982: Joop Zoetemelk (2) en Johan van der Velde (3)

1983: Peter Winnen (3)

1988: Steven Rooks (2)

1990: Erik Breukink (3)

De Tour wordt zondag afgesloten met een vlakke rit over 116 kilometer die zo goed als zeker eindigt met een massasprint op de Champs-Elysées in Parijs. De kans dat de laatste etappe zorgt voor verschuivingen in de top van het klassement is nihil.

Dumoulin was zaterdag in de heuvelachtige tijdrit over 31 kilometer van Saint-Pée-sur-Nivelle naar Espelette een seconde sneller dan Chris Froome (40.52 om 40.53). Door de tweede plaats steeg de Britse titelverdediger een plaatsje in het klassement naar de derde plek. Thomas werd derde in 41.06.

Primoz Roglic stelde teleur in de tijdrit. Hij werd achtste, op 1.12 van Dumoulin, en verspeelde daarmee zijn podiumplek. De Sloveen van Lotto-Jumbo zal als vierde gaan eindigen, terwijl kopman Steven Kruijswijk (zestiende in de tijdrit op 1.45) vijfde blijft.

Breukink

Met zijn tweede plaats wordt Dumoulin de eerste Nederlander op het eindpodium van de Tour sinds Erik Breukink (derde plaats) in 1990 en de achtste in totaal.

Jan Janssen (tweede) was in 1966 de eerste Nederlander ooit in de top drie en twee jaar later zegevierde hij in de Franse rittenkoers. Janssen is met Joop Zoetemelk (1980) nog altijd de enige Nederlander met een Tour-zege achter zijn naam.

De tweede plaats van Dumoulin is al zijn derde podiumplek in een grote ronde. Vorig jaar won de renner van Team Sunweb de Giro d'Italia en dit jaar werd hij achter Chris Froome tweede in de Italiaanse rittenkoers. In de Tour moet Dumoulin dus zijn meerdere erkennen in Thomas, die op zijn 32e voor het eerst een grote ronde gaat winnen.

De Brit begint zondag met 1.51 voorsprong op Dumoulin aan de laatste rit. Zijn Sky-ploeggenoot Froome, die de vorige drie grote rondes won, staat 33 tellen achter Dumoulin. De beste prestatie van Thomas, die zijn negende Tour rijdt, is nu nog de vijftiende plaats in 2014 én in 2015. Vorig jaar gaf hij op vanwege een sleutelbeenbreuk.

Derde dagzege

De dagzege van Dumoulin is de derde voor Nederland deze Tour. Eerder was Lotto-Jumbo-renner Dylan Groenewegen tot twee keer toe de snelste in een massasprint.

Het is voor het eerst sinds 2000 dat de Nederlandse renners drie etappezeges boeken in de Tour. Destijds waren het er zelfs vier, drie keer won Erik Dekker en eenmaal was Leon van Bon de beste.

Voor de 27-jarige Dumoulin, die de Tour vorig jaar liet schieten, is het zijn derde dagzege ooit in de Franse rittenkoers. In 2016 won hij een bergetappe en een tijdrit.

In de tijdrit van zaterdag leek het er lange tijd op dat Thomas zijn aanstaande zijn Tour-zege zou bekronen met dagsucces. Hij was op de twee meetpunten verrassend de snelste, maar nam in de laatste kilometers niet al te veel risico.

Ook Froome was aanvankelijk ook sneller dan Dumoulin, maar de Nederlander was sterk op het laatste stuk. De wereldkampioentijdrijden was daardoor alsnog de beste van de dag en gaf zo zijn tweede plaats in het klassement extra glans.