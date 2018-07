Aan gebroken knieschijf geopereerde Gilbert wil dit jaar nog rentree maken

De 36-jarige klassiekerspecialist van Quick-Step Floors vloog in de zestiende etappe in leidende positie over een stenen muurtje en in een ravijn.

Aanvankelijk leek de schade nog mee te vallen en Gilbert reed de Pyreneeënrit daarom ook nog wel uit, maar na een mri-scan bleek hij zijn linkerknieschijf gebroken te hebben. Daarop is hij in eigen land onder het mes gegaan in het ziekenhuis van Herentals.

"Ik wil iedereen hartelijk bedanken", richt de Waal zich op de website van zijn werkgever tot zijn fans. "Het is echt ongelooflijk hoeveel fantastische supporters ik heb. Dan besef je niet altijd, maar dat doe ik nu wel na dit angstaanjagende moment."

"Alle hartverwarmende berichten uit Europa, Japan en de Verenigde Staten, waar ik ontzettend dankbaar voor hebben, motiveren me om hard te vechten en hopelijk voor het einde van het seizoen mijn rentree te maken."

Het been van Gilbert na de etappe

Afdaling

Zijn onfortuinlijke val gebeurde op de afdaling van de Col de Portet d'Aspet. Gilbert kon een bocht niet meer houden en viel in het ravijn. De wereldkampioen van 2012 reed op dat moment aan kop, maar kwam uiteindelijk ruim een half uur na dagwinnaar Julian Alaphilippe binnen.

Gilbert mocht zich in deze Tour twee keer op het podium melden. In zowel de ploegentijdrit met Quick-Step als de vijfde etappe werd hij derde.