Gehavende Sagan opgelucht na 'een van pijnlijkste dagen uit loopbaan'

"Mijn blessures en de hitte zorgden ervoor dat er geen einde leek te komen aan deze etappe", zegt Sagan op zijn eigen website. "Dit was een van de meest pijnlijke en moeilijkste dagen die ik ooit heb gekend in mijn loopbaan."

De 28-jarige Slowaak van BORA-hansgrohe heeft nog steeds last van de verwondingen die hij overhield aan zijn harde val in de zeventiende etappe van afgelopen woensdag, toen hij in de afdaling van de tweede klim onderuit ging.

Sagan schreef deze Tour al drie ritten op zijn naam en verzekerde zich bovendien van de winst in het puntenklassement, maar hij moet de Ronde van Frankrijk wel uitrijden om de groene trui definitief veilig te stellen.

Parijs

Het was dan ook geen optie voor Sagan om af te stappen in de koninginnenrit. "Dat zou niet eerlijk geweest zijn naar mijn team, dat vandaag tweehonderd kilometer bij me is gebleven. Bovendien zijn we al heel dicht bij Parijs. Maar als dit een klassieker was geweest, dan had ik opgegeven."

Sagan moet nog twee ritten zien door te komen in de Tour om voor de zesde keer in zijn loopbaan het puntenklassement in de Tour te winnen, al wordt dat normaal gesproken geen probleem.

Op zaterdag staat er een individuele tijdrit op het programma en zondag wordt de Ronde van Frankrijk traditiegetrouw afgesloten met een vlakke rit naar Parijs.