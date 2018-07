Roglic en Gesink genieten van 'top-Tour' met Lotto-Jumbo

"Het is een top-Tour voor onze ploeg", aldus Gesink na de finish van de laatste bergrit van deze Tour in Laruns.

Sprinter Dylan Groenewegen won namens Lotto-Jumbo de zevende en de achtste etappe van deze Tour en daar kwam vrijdag een fraaie zege van Roglic bij. De Sloveen sloeg een gat in de twintig kilometer lange afdaling naar de streep en kwam negentien seconden voor de eerste achtervolgers over de finish.

"Ik verbaas mezelf, dit is echt waanzin en het voelt superlekker'', aldus Roglic, die vorig jaar ook al een bergetappe won in de Tour. "Ik had duidelijk de benen vandaag. Het is zonde als je daar dan geen gebruik van maakt. Ik probeerde het al eerder en uiteindelijk lukte het me om weg te komen."

Belangrijke rol

Gesink speelde een belangrijke rol in de ritzege van zijn ploegmaat, want de klimmer uit Varsseveld haalde op weg naar de slotklim (de Col d'Aubisque) bijna twee minuten van de voorsprong van de kopgroep af.

"Het hoort er af en toe bij dat je je helemaal uit elkaar moet trekken, ik doe het graag", zei Gesink met een grote glimlach.

"Het was even nodig. De mannen van Sky waren in mijn wiel aan het schreeuwen dat het te hard ging, maar dat was het plan. We wilden niet als onderdeel van de Sky-trein in de vallei langzaam secondes van de voorsprong afsnoepen. Het moest even kort en hard. Het zag er niet al te mooi uit, maar het ging wel vooruit."

Gesink was niet verrast dat Roglic juist in een afdaling het verschil maakte. "Ik heb eens drie weken lang met Primoz op een berg gezeten voor een trainingskamp en hij begon elke morgen met heel hard naar beneden rijden. Ik heb hem drie weken lang niet gezien in het eerste half uur. We begonnen altijd na de afdaling met onze gezamenlijke training."

Podium

Door zijn ritzege klom Roglic ook ten koste van Chris Froome naar de derde plaats in het klassement. Bovendien heeft de oud-schansspringer nog maar negentien seconden achterstand op de nummer twee Tom Dumoulin, met zaterdag nog een tijdrit van 31 kilometer op het programma.

"Het is een nieuwe dag om me op te richten. Het is voor iedereen hetzelfde. We beginnen allemaal weer op nul", aldus Roglic.

Gesink was wat meer uitgesproken. "We wisten voor deze Tour dat Primoz de kwaliteiten had om een goed klassement te rijden, maar we wisten niet zeker of hij het drie weken kon volhouden. Nou, we weten inmiddels vrij zeker dat hij dat kan. Ik denk dat hij het ook in de tijdrit heel goed gaat doen en ik hoop dat hij zijn podiumplek vasthoudt."