Kruijswijk vindt dat Lotto-Jumbo spel perfect speelde in laatste bergrit

"Het liep precies zoals we wilden, beter kan niet. We hebben het spel perfect gespeeld", aldus Kruijswijk na de finish van de laatste bergrit van deze Tour in Laruns.

Nadat Robert Gesink in de finale het gat met de koplopers flink verkleinde, viel de 31-jarige Brabander aan de voet van de slotklim (de Col d'Aubisque) aan in de groep met favorieten. Hij sloeg een gat van een halve minuut, maar werd weer teruggepakt.

Vervolgens versnelde Roglic ook een aantal keer, waarna de Sloveen in de twintig kilometer lange afdaling naar de streep een definitief gat sloeg met de concurrentie.

Roglic kwam negentien seconden eerder over de streep dan een groepje met onder anderen geletruidrager Geraint Thomas, Tom Dumoulin en Chris Froome, waardoor hij de derde plek in het klassement overnam van de titelverdediger.

Initiatief

"We wilden vandaag koersen, onszelf laten zien door het initiatief te nemen en aan te vallen", stelde Kruijswijk, die negende werd op 31 seconden en de vijfde plek in het klassement overnam van Nairo Quintana.

"We wisten dat Primoz zich heel goed voelde. Robert Gesink heeft berenwerk gedaan richting de laatste klim door het gat met de koplopers met twee minuten te verkleinen. We hadden afgesproken dat ik het aan het begin van de klim zou proberen en dat Primoz zou wachten. Dat plan kwam heel goed uit en Primoz maakt het fantastisch af."

Kruijswijk moest zelf lossen in de afdaling. "De kramp sloeg er aan alle kanten in. Dat geeft wel aan hoe zwaar het was vandaag, maar al met al was het een heel goede dag voor ons."

Roglic heeft in het klassement een achterstand van negentien seconden op de nummer twee Dumoulin en een voorsprong van dertien seconden op de nummer vier Froome. Met zaterdag nog een tijdrit van 31 kilometer op het programma, het specialisme van de Sloveen, is de tweede plek een realistisch doel.

"Primoz heeft deze laatste week al laten zien dat hij de beste klimmer is van de favorieten", aldus Kruijswijk. "Hij gaat zeker voor het podium."