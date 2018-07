Woedende Dumoulin hekelt 'hulp' motorrijder bij zege Roglic in bergrit

Dumoulin zat aan het begin van de afdaling van de Aubisque nog samen met Roglic in de groep met favorieten, maar de Limburger moest lijdzaam toekijken hoe de Lotto-Jumbo-renner een stuk sneller naar beneden ging en de zege pakte.

"Ik werd strak uit het wiel gereden op het enige rechte stuk naar beneden. Roglic zat vlak achter de motor en kan er niks aan doen, maar dit slaat echt nergens op. Ik ben hier echt ziek van", zei een withete Dumoulin vlak na de finish.

"Ik zat volle bak te sprinten, maar ik kwam geen meter dichterbij. Ik heb veel respect voor Primoz en hij heeft terecht gewonnen, maar ik ben wel boos op de motorrijder. Hij had gewoon achter ons moeten blijven. Waarschijnlijk had ik de etappe anders ook niet gewonnen, maar hier kan ik helemaal niks mee, het is belachelijk."

Dumoulin voelde zich niet geweldig in de laatste bergrit. "Ik was goed genoeg om te volgen, maar niet meer dan dat. Ik kon niet overnemen van Roglic op de beklimmingen, ik zat aan mijn limiet in zijn wiel. Ik kon er net in blijven en uiteindelijk word ik gelost in de afdaling."

Tijdrit

Door de zege van Roglic staat Dumoulin iets minder stevig op de tweede plek in het algemeen klassement. Het verschil met de Sloveense nummer drie bedraagt negentien seconden met nog twee ritten te gaan.

Zaterdag is normaal gesproken de laatste kans voor Dumoulin om zijn tweede positie te verstevigen en eventueel een aanval te doen op de gele trui van Geraint Thomas, al is het gat met de Brit van Team Sky van 2.05 hoogstwaarschijnlijk te groot om nog te overbruggen.

In de voorlaatste Tour-etappe wacht een heuvelachtige tijdrit van 31 kilometer, een specialiteit van zowel Dumoulin als Roglic. Zondag wordt de Ronde van Frankrijk afgesloten met een vlakke rit naar de Champs-Élysées in Parijs.