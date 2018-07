Dumoulin kan achterstand niet verkleinen in laatste bergrit, zege Roglic

Thomas begint zaterdag met een voorsprong van twee minuut en vijf seconden op Dumoulin aan de individuele tijdrit over 31 kilometer. Die marge moet voor de Brit normaal gesproken groot genoeg zijn om stand te houden tegen de wereldkampioen tijdrijden.

Dumoulin waagde wel een aanval op de Aubisque, de laatste klim van de dag. Het lukkte hem echter niet zijn rivaal te lossen. Thomas wist in de sprint bovendien nog zes seconden bonificatie te pakken, waardoor hij iets uitliep.

Roglic kon in de afdaling van de Aubisque wegrijden uit de groep der favorieten. Hij bereikte alleen de meet en bezorgde Lotto-Jumbo zo de derde ritzege in deze Tour. Eerder won Dylan Groenewegen twee sprintetappes.

De Sloveen passeerde bovendien Chris Froome in het klassement. Roglic staat nu derde op 2.24 minuut van Thomas, met enkele seconden voorsprong op Froome.

De Tour eindigt zondag met een rit naar Parijs, maar daar worden normaal gesproken geen verschillen meer gemaakt in het algemeen klassement.

Koninginnenrit

In de ruim tweehonderd kilometer lange koninginnenrit moest het peloton liefst zes bergen over, waarvan twee van buitencategorie. Een groep van achttien renners wist zich al vroeg in de etappe af te scheiden van het peloton. Daarin zaten met Bauke Mollema en Tom-Jelte Slagter twee Nederlanders. Zij moesten echter al vroeg afhaken.

De groep spatte uiteen op de beklimming van de Tourmalet. Mikel Nieve, Jon Izagirre, Warren Barguil, Tanel Kangert, Julian Alaphilippe en Bob Jungels wisten stand te houden. Zij krijgen daarna gezelschap van onderen Romain Bardet en Mikel Landa.

Beide klassementsrenners waren op de Tourmalet uit het peloton vertrokken en konden, met onder anderen Rafal Majka, na een lange achtervolging aansluiting krijgen bij de zes leiders.

De voorsprong van de mannen liep in aanloop naar de Col des Bordères op naar meer dan drie minuten, waardoor zij in het klassement mannen als Steven Kruijswijk, Dumoulin en Roglic virtueel passeerden. Dat was het sein voor Robert Gesink om gas te geven. De klimmer van Lotto-Jumbo, teamgenoot van Kruijswijk en Roglic, wist het gat terug te brengen naar zo'n anderhalve minuut.

Kruijswijk

Kruijswijk was op 35 kilometer van de streep op de Col des Soulor de eerste man van de top zes van het klassement die de aanval waagde. De Brabander sloeg een gaatje en kwam tot op veertig seconden van Bardet, Landa en Majka, die op dat moment de andere koplopers achter zich hadden gelaten. Ilnur Zakarin sloot later aan vooraan.

Ook Dumoulin en Roglic lieten zich niet onbetuigd. Mede door aanvallen van dat tweetal konden Chris Froome en Nairo Quintana niet mee. Geletruidrager Thomas gaf daarentegen geen krimp. Het drietal sloot aan bij Kruijswijk en reed verder weg bij Froome.

De Brit slaagde erin weer aan te sluiten in de korte afdaling naar de voet van de Aubisque, terwijl Quintana toen al op drie minuten achterstand lag. Dat leidde tot een nieuwe aanvalspoging van Kruijswijk, al kwam hij nu niet echt weg. Vlak daarna sloot de groep aan bij de vier koplopers.

De groep bereikte samen de top van de Aubisque, waardoor de beslissing in de afdaling viel. Roglic wist een klein gaatje te slaan en hield stand tot aan de meet. In de sprint om plek twee was Thomas de beste, waardoor de renner van Team Sky zijn voorsprong zelfs nog wat uitbouwde.