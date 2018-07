Alaphilippe verzekert zich van bolletjestrui in Tour de France

De 26-jarige Alaphilippe is bezig aan een sterke Tour, waarin hij de tiende en zestiende etappe op zijn naam schreef. Hij zat regelmatig mee in de ontsnapping en pakte daardoor tot vrijdag 140 bergpunten.

Barguil, die vorig jaar het bergklassement won, stond voor de negentiende etappe op 73 punten en kon zijn concurrent alleen in theorie nog passeren. In de etappe van vrijdag zitten Alaphilippe en Barguil opnieuw in een grote kopgroep.

Op de top van de Col d'Aspin van eerste categorie kwam Alaphilippe als eerste boven, waardoor hij niet meer te achterhalen is voor Barguil.

Mollema

Bauke Mollema kwam achter Barguil als derde over de top van de Aspin en komt daardoor op 35 punten. Hij is nu achter Tom Dumoulin (39 punten) zesde in het klassement. Gert-Jan Theunisse was in 1989 de laatste Nederlandse winnaar van de bolletjestrui.

Peter Sagan verzekerde zich eerder deze Tour al van de groene trui, al moet de woensdag hard gevallen Slowaak nog wel Parijs zien te halen. Geletruidrager Geraint Thomas heeft 1.59 minuut voorsprong op Dumoulin en Pierre Latour heeft in de strijd om de witte trui voor beste jongere ruim 6 minuten voorsprong op Guillaume Martin.

De finish van de negentiende etappe in Laruns wordt tussen 17.30 en 18.10 uur verwacht.