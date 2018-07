Alle achttien tijdritten die Dumoulin eerder tegen Thomas reed

In de achttien voorgaande tijdritten waarbij de huidige nummer één en twee van de Tour de France allebei aan de start verschenen, was de Nederlander liefst zeventien keer sneller dan de Welshman. Maar slechts tweemaal deed Dumoulin dat met een verschil dat hem zaterdag de gele trui zou opleveren.

De twintigste etappe is zaterdag 31 kilometer lang en heeft een heuvelachtig parcours. Dumoulin zei eerder al dat het profiel van deze etappe "perfect" bij hem past. Maar de wereldkampioen tijdrijden acht de kans nihil dat hij 2.05 minuut goed kan maken op Thomas, die bezig is aan een ijzersterke Tour.

"Hij heeft vorig jaar de proloog in de Tour gewonnen, dus hij is geen pannenkoek in de tijdrit", zei Dumoulin eerder deze week. "Ik denk dat Thomas in deze vorm zelfs van mij zou kunnen winnen in de tijdrit."

De Limburger deed vorig jaar niet mee aan de Tour. De laatste keer dat Dumoulin en Thomas dezelfde tijdrit reden, was in de door Dumoulin gewonnen Giro van vorig jaar. Dumoulin won de tiende etappe, vóór nummer twee Thomas.

De Giro-etappe was iets langer dan de tijdrit van zaterdag (39 om 31 kilometer) en Dumoulin won 'slechts' 49 seconden op de Brit.

Tijdritten Dumoulin vs. Thomas in 2017

16 mei: tiende etappe Giro d'Italia

Dumoulin 49 seconden sneller

(39,8 km heuvelachtig, Dumoulin 1e, Thomas 2e

Dumoulin 7 seconden langzamer

(10 km vlak, Dumoulin 13e, Thomas 8e)

In 2016 nam Dumoulin het liefst acht keer op tegen Thomas in een tijdrit. Omdat de renner van Sky soms als knecht van bijvoorbeeld Chris Froome reed, ging hij niet in elke tijdrit voluit. Op de Olympische Spelen gingen Dumoulin en Thomas beiden wél voluit.

Dumoulin werd in Rio de Janeiro tweede achter Fabian Cancellara. In de ruim 54 kilometer lange tijdrit met vier beklimmingen gaf Thomas 1.50 minuut toe om de Nederlander.

In de dertiende etappe van de Tour slaagde Dumoulin er net niet in om 2.05 minuut sneller te zijn dan Thomas. De renner van Sunweb won de heuvelachtige rit over 37,5 kilometer, Thomas deed het getuige zijn zevende plek zeker niet rustig aan, maar verloor wel exact twee minuten.

Tijdritten Dumoulin vs. Thomas in 2016

20 september: tweede etappe Eneco Tour

Dumoulin 12 seconden sneller

(9,6 km vlak, Dumoulin 14e, Thomas 36e)

Dumoulin 1.50 minuut sneller dan Thomas

(54,6 km bergen, Dumoulin 2e, Thomas 9e)

Dumoulin 1.48 minuut sneller

(17 km bergen, Dumoulin 2e, Thomas 23e)

Dumoulin 2 minuten sneller

(37,5 km heuvelachtig, Dumoulin 1e, Thomas 7e)

Dumoulin 57 seconden sneller

(15 km heuvelachtig, Dumoulin 2e, Thomas 36e)

Dumoulin 1 seconde sneller

(4 km vlak, Dumoulin 2e, Thomas 4e)

Dumoulin 6 seconden sneller

(6km vlak, Dumoulin 2e, Thomas 7e)

In 2015 wist Dumoulin in vijf tijdritten een betere tijd neer te zetten dan Thomas. In een vlakke tijdrit in de Vuelta over 38 kilometer was hij bijna 2,5 minuut sneller dan zijn concurrent, een marge die hem zaterdag de gele trui zou bezorgen.

De tijdrit in de Ronde van Zwitserland is qua lengte en profiel vergelijkbaar met de tijdrit van zaterdag. Daarin was winnaar Dumoulin 'slechts' 36 seconden sneller dan de Brit, die vijfde werd.

Tijdritten Dumoulin vs. Thomas in 2015

9 september: zeventiende etappe Vuelta a España

Dumoulin 2.28 minuut sneller

(38,7 km vlak, Dumoulin 1e, Thomas 12e)

Dumoulin 25 seconden sneller

(13,8 km vlak, Dumoulin 4e, Thomas 12e)

Dumoulin 36 seconden sneller

(38,4 km heuvelachtig, Dumoulin 1e, Thomas 5e)

Dumoulin 7 seconden sneller

(5 km vlak, Dumoulin 1e, Thomas 10e)

Dumoulin 1 seconde sneller

(6,7 vlak, Dumoulin 9e, Thomas 10e)

In de Tour van 2014 was Dumoulin ruim drie minuten sneller dan Thomas. Een belangrijke kanttekening is wel dat de huidige geletruidrager niet voluit reed, omdat hij geen rol speelde in het klassement en geen kans maakte op dagsucces.

Tijdritten Dumoulin vs. Thomas in 2014

13 augustus: derde etappe Eneco Tour

Dumoulin 10 seconden sneller

(9,6 km vlak, Dumoulin 1e, Thomas 3e)

Dumoulin 3.22 minuut sneller

(54 km heuvelachtig, Dumoulin 2e, Thomas 34e)

Toen Dumoulin in 2013 voor het eerst de Tour reed, was hij in de tijdrit 1.55 minuut sneller dan Thomas. De Limburger was destijds pas 22 jaar en werd negende. Thomas reed ook hier niet voluit, omdat hij geen klassementsambities had.

Tijdritten Dumoulin vs. Thomas in 2013