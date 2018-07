Dumoulin gaat tweede plaats niet 'ten koste van alles' op spel zetten

"Er zijn zeker plannen te verzinnen, dat is nooit een probleem. Maar je moet ze ook nog kunnen uitvoeren", aldus ploegleider Arthur van Dongen van Team Sunweb, de formatie van Dumoulin, in gesprek met NUsport.

De 27-jarige Dumoulin begint de negentiende etappe (Lourdes-Laruns over 200,5 kilometer) met een achterstand van 1 minuut en 59 seconden op Thomas.

Met vier grote Pyreneeëncols (de Col d'Aspin, Col du Tourmalet, Col des Bordères en Col d'Aubisque) leent het parcours zich uitstekend voor het maken van grote verschillen, maar tot nu toe is Thomas deze Tour bergop steeds net wat sterker dan Dumoulin.

"Het verleden heeft bewezen dat er nog van alles kan gebeuren in de laatste bergrit van een grote ronde", zegt Van Dongen. "Maar Thomas maakt deze Tour wel een heel sterke indruk en hij heeft een ervaren ploeg achter zich, dus het zal heel lastig worden."

"Dat wil niet zeggen dat we ons er bij voorbaat bij neerleggen dat Thomas de Tour gaat winnen, maar Tom zal wel de benen moeten hebben om het verschil te maken."

Controle

Dumoulin moet bovendien met een schuin oog naar achteren kijken in het klassement, want Chris Froome (derde op 32 seconden van Dumoulin), Primoz Roglic (vierde op 48 seconden) en Nairo Quintana (vijfde op 1 minuut en 31 seconden) staan nog binnen 2 minuten van de tweede plaats.

"We moeten ons focussen op die naaste concurrenten. Als zij aanvallen, zal Tom proberen hen onder controle te houden", stelt Van Dongen. "En als zich een kans voordoet, zal Tom het nooit nalaten om die te grijpen. Maar het is niet zo dat we de tweede plaats ten koste van alles op het spel gaan zetten."

Dumoulin onderschrijft de woorden van zijn ploegleider. "Ik wil vrijdag ook mijn podiumplek beschermen, want ik weet dat de kans op Tour-winst heel, heel klein is."

Vroege aanval

De grote vraag is of er renners uit de top tien van het klassement zijn die al vroeg durven aan te vallen in de derde en laatste Pyreneeënrit. De top van de Aspin (12 kilometer à 6,5 procent) ligt op 122 kilometer van de finish, terwijl het vanaf de top van de Tourmalet (17,1 kilometer à 7,3 procent) nog 92,5 kilometer is naar Laruns. De Aubisque (16,6 kilometer à 4,9 procent) is de slotklim, met de top op 20 kilometer van de streep.

"Ik denk dat een aantal mannen alles of niets zal gaan spelen", aldus Van Dongen, die dan vooral denkt aan Movistar, met Quintana, Mikel Landa (de nummer zeven van het klassement) en Alejandro Valverde (de nummer elf van het klassement). "Ik verwacht een Spaanse aanval."

Team Sky van Thomas en Froome zal normaal gesproken de koers weer controleren. Woensdag, in de tweede Pyreneeënrit, zaten er aan de voet van de slotklim nog zes renners van de Britse formatie in de groep met favorieten.

"De rit van vrijdag is lang en echt heel zwaar, dus ik verwacht dat zich al snel een klein groepje met favorieten zal vormen", zegt Van Dongen. "Daar zullen wel wat mannen van Sky bij zitten, maar op een gegeven moment zal de koers openbreken en gaan ook de knechten van Sky overboord. Dan wordt het een man-tegen-mangevecht en is het voor ons te hopen dat Tom een heel goede en Thomas een mindere dag heeft."

De negentiende etappe begint vrijdag om12.05 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.10 uur. Zaterdag staat er nog een tijdrit van 31 kilometer op het programma, voor de traditionele slotrit naar Parijs op zondag.