Démare 'bedankt' Greipel na ritzege in Tour de France

Greipel trok zijn woorden al snel in, toen duidelijk werd dat de sprinter van Groupama-FDJ de zware ritten door de Alpen en Pyreneeën op eigen kracht had uitgereden, maar desondanks was Démare niet blij met de uitlatingen van de ervaren Duitser.

"Eigenlijk moet ik hem bedanken", zei de 26-jarige Démare na afloop met enig cynisme. "Ik heb de hele dag aan hem gedacht."

Ook zijn ploeggenoot Ramon Sinkeldam was persoonlijk geraakt door de woorden van Greipel. "Het is gewoon niet waar en dat is heel makkelijk te controleren. Hij verwijt ons dat wij op illegale wijze de tijdslimiet halen, maar dat kan gewoon niet met de jury erbij. Heel kwalijk, maar hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden."

Kwelling

Zowel Démare als Sinkeldam behoorde in de bergritten steevast tot de eerste lossers uit het peloton. Die kwelling hebben ze niet voor niets doorstaan, bleek donderdag.

"De afgelopen dagen waren zo lastig in de bergen, ik moest echt knokken om binnen de tijdslimiet te finishen en nu win ik hier", stamelde Démare. "Dat hielp me ook vooruit onderweg, ik wist dat ik de benen had om de zege te grijpen, maar ik moest gewoon die bergen over."

De Fransman had in aanloop naar de Tour al hard gewerkt om zijn klimcapaciteiten wat te verbeteren. "Een groot aantal sprinters is er niet meer, maar ik heb nooit opgegeven. Mijn Tour is nu geslaagd."

Démare krijgt vermoedelijk nog een kans op een ritzege, als hij de koninginnenrit van vrijdag tenminste uitrijdt. De sprinters strijden zondag op de Champs-Élysées normaal gesproken om de zege in de laatste etappe.