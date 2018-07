Kruijswijk verwacht geen alles-of-niets-aanvallen in laatste bergrit Tour

"Je kunt geen alles-of-niets-aanval plaatsen in deze rit", aldus Kruijswijk in gesprek met NUsport. "Je moet nog steeds slim koersen, want het is een lange dag en vanaf de Tourmalet (de op twee na laatste klim, red.) is het nog heel ver naar de finish."

"Het zou kunnen dat ploegen er een slopende koers van willen maken, maar renners die alles of niets gaan spelen, zijn waarschijnlijk niet goed genoeg. Iedereen weet dat Team Sky ontzettend sterk is, dus je zult toch moeten wachten op de slotklim."

De 200,5 kilometer lange negentiende etappe voert het peloton over drie mythische Pyreneeëncols. Een kleine tachtig kilometer na de start in bedevaartsoord Lourdes is de top van de Col d'Aspin, een klim van eerste categorie met een lengte van twaalf kilometer en een gemiddelde stijging van 6,5 procent.

Daarna volgt direct de Col du Tourmalet van buitencategorie (17,1 kilometer à 7,3 procent) en op 41 kilometer van de streep ligt de top van de Col des Bordères (8,6 kilometer à 5,8 procent, tweede categorie). De slotklim is de beruchte Col d'Aubisque van buitencategorie (16,6 kilometer à 4,9 procent).

Afdaling

De streep ligt in Laruns, twintig kilometer na de top van de Aubisque. Eerder deze Tour zorgden finishes bergaf ervoor dat er niet heel veel actie was in de groep met favorieten, maar Kruijswijk verwacht dat dat vrijdag anders zal zijn.

"Ik denk dat er gekoerst gaat worden alsof de finish boven op de Aubisque ligt", zegt de renner van Lotto-Jumbo. "Dat is een veel lastigere col dan de slotklim van dinsdag, toen we ook bergaf finishten. Bovendien ligt de Aubisque aan het eind van een lange rit en aan het einde van de derde week. Ik verwacht dus dat de strijd daar bergop zal losbarsten."

Kruijswijk vertelde woensdag na zijn goede optreden in de tweede Pyreneeënrit dat het lastig voor hem zou worden om nog het podium te halen, omdat zijn achterstand op de huidige nummer drie Chris Froome 1 minuut en 48 seconden is. Dat betekent niet dat de Brabander niks meer gaat proberen vrijdag.

"Ik voel me nog steeds goed, fit en gezond", aldus Kruijswijk, die weet dat zijn ploegmaat Primoz Roglic vierde staat, op slechts zestien tellen van Froome. "Ik was woensdag goed, dus ik ga ervan uit dat ik vrijdag ook weer goed ben."

De negentiende etappe begint om 12.05 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.10 uur.