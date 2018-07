Sinkeldam: 'Voor deze zege zijn we al die klotebergen over gereden'

"Marc zoent alleen als hij heel blij is, dus dat is een goed teken", zei de 29-jarige Sinkeldam, sinds dit jaar lid van de sprinttrein van Démare, met een grote glimlach.

De Fransman Démare klopte bij afwezigheid van toppers als Dylan Groenewegen, André Greipel, Fernando Gaviria en Marcel Kittel in de straten van Pau zijn landgenoot Christophe Laporte en de Noren Alexander Kristoff en Edvald Boasson Hagen.

De overwinning zorgde voor grote opluchting bij Groupama-FDJ, want de kopman was deze Tour nog niet verder gekomen dan twee derde plaatsen, een vierde en vijfde plek.

Bovendien kwam Démare in de afgelopen anderhalve week in de zware bergetappes steeds met grote moeite op tijd binnen. In de Pyreneeënritten van dinsdag en woensdag reed hij lang helemaal alleen als laatste man in koers, omdat hij niet wilde dat zijn teamgenoten bij hem bleven.

"We wisten in de bergritten dat we vochten om mee te kunnen sprinten in de etappe van vandaag en in de slotrit naar Parijs", aldus Sinkeldam. "Hier doe je het voor, voor deze zege zijn we al die klotebergen over gereden. Het is supervet dat het gelukt is. Dit maakt drie weken lijden goed."

Doelstelling

De druk op Démare was deze hele Tour erg groot. Hij is de beste sprinter van Frankrijk en dus worden er ritzeges van hem verwacht in eigen land. Zijn ploeg maakte er ook geen geheim van wat de doelstelling was in deze Ronde van Frankrijk.

"Voor de Tour spraken ze naar iedereen die het maar wilde horen uit dat we voor een ritzege gingen deze ronde", stelde Sinkeldam. "Dat geeft natuurlijk wel wat extra druk. Maar we wisten de hele Tour al dat dit erin zat, zeker nu er al zo veel topsprinters naar huis zijn. Arnaud voelde zelf ook dat hij een grote kans had vandaag, dus het is top dat we het voor elkaar krijgen."

De Noord-Hollander zat zelf niet meer voorin tijdens de massasprint. "Ik zat er helaas niet meer bij in de laatste twee kilometer, maar dat maakt nu niet meer uit. Als ploeg hebben we ons werk meer dan goed gedaan."

Groupama-FDJ reed de hele dag op kop van het peloton om de kopgroep met onder anderen Niki Terpstra niet te veel ruimte te geven.

"We hebben vandaag de hele dag moeten vechten", aldus Sinkeldam. "Het hele peloton wist dat er maar twee ploegen waren die wilden controleren, wij en UAE-Team Emirates (de ploeg van Kristoff, red.). De aanvallers voelden dus dat de sprintersploegen kwetsbaar waren, maar we hebben het perfect gedaan."