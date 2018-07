Dumoulin ziet nog kansen maar sluit 'stomme aanval' in laatste bergrit uit

De 27-jarige Limburger kwam donderdag tijdens de door Arnaud Démare gewonnen sprintetappe veilig binnen in de buik van het peloton. Hij begint vrijdag met een achterstand van 1.59 minuut op Thomas aan de negentiende etappe.

Er liggen in de laatste Pyreneeënrit van Lourdes naar Laruns zeker nog kansen voor de kopman van Team Sunweb. Er worden liefst 4.800 hoogtemeters afgewerkt, verspreid over vier zware cols.

Dumoulin zit echter ook met zijn podiumplek in gedachten. "Het zou zonde zijn als ik alles verspeel met een stomme aanval. Die zal je me dan ook niet zien doen, maar ik ga zeker kijken wat er nog mogelijk is."

De wereldkampioen tijdrijden heeft tijdens de vlakke etappe van donderdag wel al even over een tactisch strijdplan kunnen nadenken. "Het was een rustige dag, dus ik heb mijn benen even kunnen sparen. Ik heb even kunnen denken over wat er zou kunnen gebeuren en wat andere ploegen zouden kunnen doen."

Tijdrit

Mocht Dumoulin erin slagen om wat van zijn achterstand af te knabbelen, dan kan hij zaterdag in de tijdrit mogelijk zelfs de leiding pakken. "Maar ik schat mijn kansen nog altijd laag in. Als ik een kans zie om aan te vallen, doe ik dat zeker. Ik denk alleen dat Thomas in deze vorm zelfs van mij zou kunnen winnen in de tijdrit."

Dumoulin koestert nog wat hoop op een inzinking van de Brit in de laatste bergrit. In de Giro d'Italia gebeurde dat immers met Simon Yates, die tot aan de laatste bergetappes oppermachtig was.

"Die gaf aanvankelijk ook geen krimp, tot hij ineens een slecht moment had toen ik aanviel. Ik zal het blijven proberen, maar Thomas is op dit moment een beetje beter dan ik."

De rit van vrijdag is door de organisatie aangemerkt als koninginnenrit. Op zaterdag staat een individuele tijdrit over 31 kilometer op het programma, waarna op zondag de aankomst is op de Champs-Elysées in Parijs.