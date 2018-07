Démare sprint naar zege in Tour, geen verschuivingen in top klassement

Een kopgroep van vijf met daarin Niki Terpstra werd achttien kilometer voor de finish gegrepen door het peloton, waarna Démare zich de sterkste toonde in de massasprint.

Voor de 26-jarige renner van Groupama-FDJ is het zijn eerste ritzege deze Tour en de tweede uit zijn loopbaan. Démare schreef vorig jaar de vierde etappe op zijn naam in de Ronde van Frankrijk.

Zijn landgenoot Christophe Laporte en de Noor Alexander Kristoff completeerden het podium in de achttiende rit. Peter Sagan, die deze Tour al drie etappes won, passeerde als achtste de finish.

De groenetruidrager van BORA-hansgrohe kwam woensdag hard ten val in de ultrakorte Pyreneeënrit, maar was wel fit genoeg om te starten in de achttiende etappe.

Tom Dumoulin kwam samen met zijn concurrenten over de meet en dus veranderde er niks in de top van het algemeen klassement. Geletruidrager Geraint Thomas koestert nog steeds een voorsprong van 1.59 op Dumoulin en 2,5 minuut op zijn ploeggenoot en nummer drie Froome.

Vrijdag staat de laatste bergetappe en koninginnenrit op het programma deze Tour. Het peloton vertrekt uit Lourdes en komt tweehonderd kilometer later aan in Laruns. Zaterdag volgt een tijdrit en zondag is de aankomst op de Champs-Elysées in Parijs.

Terpstra

Na de zware Pyreneeënrit van woensdag konden de klassementsmannen het donderdag een stuk rustiger aan doen. In de vlakke achttiende etappe waren de Côte de Madiran en de Côte d’Anos de enige kleine obstakels en dus leek de rit weggelegd voor de nog overgebleven sprinters.

Al direct na de start in Trie-sur-Baïse vormde zich een kopgroep, met daarin naast Terpstra (Quick-Step Floors), de Australiërs Luke Durbridge en Mathew Hayman (Mitchelton-Scott), de Belg Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) en de Fransman Thomas Boudat (Direct Énergie).

Het peloton hield het gat in eerste instantie beperkt, maar de vijf vluchters schroefden het tempo op en kregen na twintig kilometer alsnog de zegen. Aan de top van de Côte de Madiran was de voorsprong iets meer dan een minuut, maar door het hoge tempo in het peloton werd die marge niet veel groter.

Het werd wel wat onrustiger in het peloton en dat leidde met nog ruim honderd kilometer te gaan tot een valpartij. Onder anderen Adam Yates en Nairo Quintana, de winnaar van de korte Pyreneeënrit van woensdag, gingen onderuit. Quintana werd behandeld aan zijn elleboog, maar vond even later net als Yates weer de aansluiting in het peloton.

Massasprint

Ondertussen waren Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke en Michael Gogl ontsnapt in de jacht op de vijf koplopers, al moest Gogl al snel lossen.

Ook de twee Belgen slaagden er niet in de kopgroep uit te breiden en werden even later opgeslokt door het peloton, dat onder aanvoering van Groupama-FDJ en UAE Team Emirates de jacht inzette op de koplopers.

Met nog 45 kilometer voor de boeg was de voorsprong slechts een ruime minuut en vijftien kilometer voor de meet werden de vluchters al gegrepen. Diverse renners probeerden in de slotfase nog weg te komen, maar het tempo in het peloton lag te hoog.

In aanloop naar de massasprint leek Sagan goede papieren te hebben voor de zege, maar de Slowaak zakte weg in de grote groep. Démare ging er met de overwinning vandoor, terwijl de klassementsrenners ongeschonden uit de strijd kwamen.