Thomas gaat minder dicht langs hekken rijden na incident met toeschouwer

De 32-jarige Thomas zette in de korte maar loodzware rit aan op de Col de Portet en werd tijdens zijn versnelling behoorlijk uit balans gebracht. Het leek erop dat de fan hem van zijn fiets wilde trekken.

"Ik wist eerst niet wat er was gebeurd. Ik dacht dat het misschien per ongeluk was, maar toen zag ik de foto's. Dat is niet fijn. Ik zal niet meer zo dicht bij de dranghekken rijden", zei Thomas donderdag voor de start van de achttiende rit tegen Sporza.

"Iemand zei me ook dat die persoon hetzelfde met Nairo Quintana had gedaan. Misschien had hij een glaasje te veel op en is het een beetje een idioot."

De renners van Team Sky worden tijdens de Tour veelal uitgejouwd door toeschouwers vanwege de salbutamolzaak van Chris Froome. De kopman werd op het laatste moment vrijgesproken van het overtreden van de dopingregels en tot de koers toegelaten, maar dat heeft zijn populariteit én die van de ploeg geen goed gedaan.

Veilig

Thomas maakt zich niet te druk om het boegeroep, maar vindt het wel vervelend als toeschouwers handtastelijk worden. De Welshman hoopt dat het voorval op de Col de Portet een incident was.

"Het is niet fijn om te merken dat dit opzettelijk gebeurd is. We zijn hier om te fietsen. Het hele peloton wil dat veilig doen. Het is een beetje te veel."

Er staan nog vier etappes op het programma in de Tour. Donderdag krijgt het peloton een nagenoeg vlakke rit over 171 kilometer van Trie-sur-Baïse naar Pau voor de wielen.

Vrijdag volgt de laatste bergrit, zaterdag staat een tijdrit over heuvelachtig terrein op het programma en zondag eindigen de renners traditiegetrouw op de Champs-Élysées, waar Dylan Groenewegen vorig jaar won.