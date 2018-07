Terpstra in kopgroep van vijf in vlakke Tour-etappe

In de achttiende etappe van de Tour de France is het normaal gesproken weer de beurt aan de sprinters. Het peloton is donderdag om 14.00 uur vertrokken uit Trie-sur-Baïse en komt 171 kilometer later aan in Pau. Volg de vlakke rit in ons liveblog.