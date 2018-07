Greipel biedt excuses aan voor insinuerende tweet over Démare

De 36-jarige Duitser van Lotto Soudal, die al uit koers is, had laten weten er niets van te geloven dat Démare in de loodzware rit binnen de tijdlimiet was gefinisht. De FDJ-renner lag bij het begin van de slotklim namelijk al 21 minuten achter en verloor vervolgens nog relatief weinig tijd.

"Misschien moet iemand FDJ en Démare even vertellen dat in de Tour gebruik wordt gemaakt van GPS-tracking. Heel knap om slechts negen minuten te verliezen op winnaar Nairo Quintana op een klim van 17 kilometer lang", sneerde Greipel op Twitter.

De sprinter verwijderde zijn tweet later en gaat nu dus door het stof. "Mijn excuses aan Démare en FDJ. Ik had niet het recht om die tweet te plaatsen op basis van GPS-tracking, wat niet altijd klopt", schrijft hij in een nieuw bericht.

"Bovendien beschikte ik niet over de juiste gegevens van de slotklim. Ik heb weer een les geleerd: tweet nooit over iets waar je niets meer te maken hebt."

Het was niet de eerste keer deze Tour dat de ervaren Greipel zich liet gaan op Twitter. Na de achtste rit - gewonnen door Dylan Groenewegen - uitte hij al zijn ongenoegen over de manier van sprinten van concurrent Fernando Gaviria en het feit dat hij werd teruggezet in de daguitslag door de jury.

Slimmer

Overigens had Démare woensdag op Twitter al gereageerd op de insinuerende tweet van Greipel. "Goed om te weten dat je net zoveel respect voor mij hebt als ik voor jou. Ik had je slimmer ingeschat", schreef de 26-jarige Fransman.

"Er zijn altijd en overal juryleden. Ik zal je mijn gegevens doorsturen. Aangezien je blijkbaar een expert bent, zullen we zien wat je ervan vindt."

FDJ-renner Ramon Sinkeldam was zijn ploeggenoot bijgevallen. "Misschien is het goed om te weten dat er continu een jury is bij alle geloste renners. Dit is misschien niet zo handig van je richting alle wielerfans", stuurde de Noord-Hollander naar Greipel.

De 105e editie van de Tour gaat donderdag verder met een etappe over 171 kilometer tussen Trie-sur-Baïse naar Pau. Naar alle waarschijnlijkheid eindigt de rit in een massasprint, waardoor Démare dus kans op dagsucces heeft.