Sky-ploegleider: 'Thomas heeft bewezen dat hij de baas van deze Tour is'

"Geraint bewees woensdag andermaal dat hij de baas van deze Tour is", aldus Team Sky-ploegleider Nicolas Portal in gesprek met NUsport.

Geletruidrager Thomas pakte in de ultrakorte maar loodzware etappe naar de top van de Col du Portet een handvol seconden op zijn belangrijkste concurrenten, terwijl Froome in de finale moest lossen en bijna een minuut verloor op zijn ploegmaat.

Thomas heeft in het klassement met nog vier etappes te gaan een voorsprong van 1 minuut en 59 seconden op de nummer twee Tom Dumoulin en 2 minuten en 31 seconden op de nummer drie Froome.

"Aan het einde van de slotklim ging het om de benen van de kopmannen en die hebben voor duidelijkheid gezorgd", zei Servais Knaven, de collega van Portal. "Chris en 'G' waren even goed deze Tour, tot woensdag."

Absolute kopman

De ploegleiding van Team Sky zei het na de finish van de tweede Pyreneeënrit niet expliciet, maar het is duidelijk dat Thomas nu toch echt de absolute kopman van de Britse formatie is.

Froome bevestigde dat met zijn woorden op de top van de Col du Portet. "Ik zal tot het einde voor de ploeg en voor Geraint vechten", stelde de titelverdediger en viervoudig Tour-winnaar. "Hopelijk houdt Geraint de gele trui tot in Parijs, dat verdient hij."

Thomas reageerde op zijn persconferentie na de etappe wat voorzichtiger op de vraag of de gehele ploeg van Sky - inclusief Froome - nu voor hem zal gaan rijden. "Ik denk het. Ik sta er goed voor. Maar ik wil niet te ver vooruitkijken, want als ik dat ga doen, gaat het geheid mis."

Portal kon na de voorlaatste bergrit ook niet anders dan concluderen dat Thomas er riant voorstaat in het klassement. "'G' heeft een mooie voorsprong en we zullen hem 100 procent steunen. Maar we willen 'Froomey' ook blijven steunen, al is het maar in de strijd met Dumoulin om de tweede plek."

Berenwerk

Gezien de kracht van Team Sky moet het mogelijk zijn om zowel Thomas als Froome alle nodige steun te geven in de laatste vier dagen. De Britse formatie maakte woensdag nog maar eens duidelijk dat ze met afstand de beste ploeg heeft in deze Tour door aan de voet van de slotklim met zes renners in de groep met favorieten te zitten.

"Dat was uiteraard heel bijzonder, wij hadden dat voor de rit ook niet ingecalculeerd", aldus Knaven, die zag dat Luke Rowe de enige Sky-renner was die niet in de spits van de koers reed.

"We hadden bedacht dat het perfect zou zijn als Michal Kwiatkowski en Egan Bernal aan de voet van de slotklim nog bij Chris en 'G' zouden zitten, want we wilden voorkomen dat onze kopmannen zelf op kop moesten rijden. Dan is het echt fantastisch als we met zes man aan de laatste col beginnen."

Berenwerk

Knaven loofde het werk van Wout Poels, die lang op kop reed en op de slotklim, na al gelost te zijn, zelfs nog even terugkwam om nog wat kopwerk te doen.

"Wout liet woensdag weer eens zien hoe belangrijk hij is in de laatste week van een grote ronde, hij deed echt berenwerk", aldus Knaven. "Daarna nam Bernal het over en liet hij weer zien dat hij de beste jongere van deze Tour is, hoewel hij niet de witte trui draagt. Ja, als ploeg waren we weer heel sterk."

De Tour gaat donderdag verder met een nagenoeg vlakke rit over 171 kilometer van Trie-sur-Baïse naar Pau. De start is om 13.55 uur, de finish wordt tussen 17.35 uur en 18.00 uur verwacht.