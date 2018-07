Dumoulin houdt nog altijd 'klein beetje hoop' dat hij Tour kan winnen

"Ik houd altijd een klein beetje hoop en een klein beetje geloof dat ik de Tour nog kan winnen, maar Thomas heeft de afgelopen 2,5 week bewezen dat hij de sterkste renner is in deze ronde", aldus Dumoulin. "Als Thomas niet ziek wordt en er niks geks gebeurt, wint hij de Tour."

De 27-jarige Limburger steeg woensdag in de ultrakorte maar loodzware zeventiende etappe ten koste van Chris Froome naar de tweede plaats in het klassement. Hij verloor wel 9 seconden op Thomas, die in de algemene rangschikking nu een voorsprong heeft van 1 minuut en 59 seconden op Dumoulin.

"Thomas is op dit moment gewoon sterker dan ik ben, hij is deze Tour in alle bergritten net wat beter geweest dan ik", zegt de kopman van Team Sunweb. "Ik heb deze ronde nog niet de kans gehad om tijd op hem te pakken."

In de laatste vier dagen zijn er nog maar twee ritten waarin Dumoulin het verschil met Thomas kan terugbrengen; een lange en heel zware Pyreneeënrit op vrijdag en een lastige tijdrit op zaterdag.

"Maar als Thomas zo rijdt als woensdag, is hij niet meer in te halen", stelt Team Sunweb-ploegleider Luke Roberts. "Als hij dit niveau de komende dagen vasthoudt, wordt het heel lastig om hem nog te verslaan. Maar er is altijd een plan te bedenken voor zo'n zware rit als die van vrijdag."

Breukink

Dumoulin, die de eerste Nederlander op het eindpodium van de Tour de France kan worden sinds de derde plek van Erik Breukink in 1990, kan niet alleen naar Thomas kijken in de laatste vier etappes, want achter hem zijn er nog een paar renners die hem van het podium kunnen stoten.

Nairo Quintana won woensdag de zeventiende etappe en staat nu vijfde op 1 minuut en 31 seconden van Dumoulin. Primoz Roglic kwam tegelijk met de Limburger over de streep en moet als nummer vier 48 tellen goedmaken op Dumoulin.

"Roglic is heel sterk", aldus de Giro-winnaar van vorig jaar. "En Quintana heeft woensdag bijna de hele slotklim alleen gereden en desondanks pakte hij bijna een minuut op mij. Dat geeft wel aan hoe goed hij momenteel is."

Froome

Dumoulin lijkt woensdag wel Froome van zich te hebben afgeschud, in ieder geval in de strijd om de gele trui. De viervoudig Tour-winnaar verloor op de top van de Col du Portet 43 seconden op de Nederlander, die daardoor in het klassement een voorsprong van 32 seconden op nummer drie Froome heeft.

"Ik ziet het niet snel meer gebeuren dat Froome de Tour nog gaat winnen", aldus Dumoulin. "Het wordt heel moeilijk voor hem, zeker omdat zijn teamgenoot de gele trui heeft. Maar in de Giro heb je gezien dat er van alles mogelijk is in de laatste dagen van een grote ronde."

De Tour gaat donderdag verder met een nagenoeg vlakke rit over 171 kilometer van Trie-sur-Baïse naar Pau.