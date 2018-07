Teleurgestelde Froome vindt dat Thomas Tour-zege verdient

"Het was erg lastig en zeer intensief", zei Froome woensdag na afloop van de ultrakorte Pyreneeënrit. "Ik heb ervoor gevochten, maar ik had gewoon geen goede benen in de finale."

De kopman van Team Sky moest in de finale van de slotklim lossen nadat Tom Dumoulin in de aanval ging. Hij gaf uiteindelijk 38 seconden toe op de Nederlander, die hem bovendien passeerde in het algemeen klassement.

"Uiteraard ben ik teleurgesteld. Ik heb het er wel lastig mee, maar zo is het leven", aldus Froome. "Soms gebeuren dit soort dingen."

Zijn ploeggenoot Thomas slaagde er wel in om bij Dumoulin te blijven. Hij reed in de slotkilometer nog weg bij de Limburger en pakte zo vijf seconden op zijn concurrent.

Sterk

In het algemeen klassement heeft Thomas 1 minuut en 59 seconden voorsprong op Dumoulin. "Geraint is zeer sterk", erkende Froome. "Ik hoop dat hij het tot het einde in Parijs volhoudt. Dat verdient hij."

De viervoudig Tour-winnaar zal nu naar eigen zeggen in de laatste vier etappes voor Thomas rijden. "Ik zal nu tot het einde voor de ploeg en voor Geraint vechten. Hij heeft met twee minuten op Dumoulin een behoorlijk comfortabele voorsprong."

"Tot nu toe heeft hij geen enkele fout gemaakt", vervolgde Froome. "Ik heb de Tour al vier keer gewonnen en nu verdient hij het. Onze tactiek wordt nu wat makkelijker: we moeten tot Parijs het geel behouden."

De Tour gaat donderdag verder met een nagenoeg vlakke rit over 171 kilometer van Trie-sur-Baïse naar Pau. Normaal gesproken hoeft Thomas in die etappe niet te vrezen voor zijn gele trui.