Tevreden Kruijswijk denkt dat podiumplek heel moeilijk gaat worden

"Hier ben ik voor gekomen, om met de besten mee bergop te gaan", zei Kruijswijk vlak na de finish op de top van de moordende Col du Portet. "Het is fijn dat ik de bevestiging krijg met dit soort mooie uitslagen."

De kopman van Lotto-Jumbo verloor in de laatste kilometer van de slotklim nog net het contact met geletruidrager Geraint Thomas, zijn ploegmaat Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Kruijswijk kwam binnen op 1 minuut en 5 seconden van ritwinnaar Nairo Quintana, op 18 seconden van Thomas en op 13 seconden van Dumoulin en Roglic.

De Brabander sprong in het klassement over Mikel Landa en Romain Bardet heen, maar hij zag wel dat Quintana hem voorbijging. Met nog vier ritten te gaan staat hij zesde op 4.19 van Thomas en 1.48 van de nummer drie Chris Froome.

"Ik mag altijd dromen van het podium, maar ik weet niet of het realistisch is. Dat gaat heel moeilijk worden", aldus Kruijswijk, die zich vooraf ten doel stelde om de top vijf te halen.

"Daarvoor ben ik goed op weg. En misschien was dit wel het begin van het einde voor Froome, dat weten we niet. Hopelijk kunnen we in ieder geval één iemand van de ploeg op het podium krijgen."

Offensief koersen

Roglic lijkt daarvoor de beste papieren te hebben van de twee Lotto-Jumbo-renners, want de Sloveen staat vierde op slechts 16 seconden van Froome. De voormalig schansspringer was woensdag de eerste favoriet die aanviel op de slotklim en Kruijswijk verwacht dat hij en zijn ploegmaat vrijdag in de laatste bergrit wederom offensief gaan koersen.

"Elke kans die we krijgen, moeten we benutten. Primoz heeft het vandaag een paar keer geprobeerd. Dat moeten we tot het einde blijven doen."

Kruijswijk deelde woensdag zelf één klein speldenprikje uit op de Col du Portet, maar dat was vooral bedoeld om de Sky-trein wat uit te dunnen. "Ik kon niet heel veel harder op de slotklim dus het was vooral vechten tot de streep."

"Ik kon op het laatst niet mee met Thomas, Dumoulin en Primoz, maar ik mag tevreden zijn. Thomas is een klasse apart, maar als je Froome, Bardet en Landa achter je laat, doe je het denk ik goed."

De klassementsrenners kunnen donderdag wat bijkomen, want er staat een relatief vlakke etappe van Trie-sur-Baïse naar Pau op het programma. Vrijdag is de laatste bergrit met onder meer twee cols van de buitencategorie (de Tourmalet en de Aubisque) en een col van de eerste categorie (de Aspin).