Dumoulin blij dat Froome brak na aanval op slotklim

"Ik kan niet anders dan tevreden zijn", liet Dumoulin na afloop van de etappe weten. "Dit is alles wat ik in me had."

De kopman van Team Sunweb ging in de finale van de slotklim in de aanval, waardoor Froome moest lossen. Geraint Thomas kon het tempo wel volgen en werd uiteindelijk derde, waardoor hij zijn leidende positie in het klassement verstevigde.

"Ik hoopte natuurlijk dat Thomas of Roglic kraakte", aldus Dumoulin. "Maar op dit moment moet ik blij zijn dat Froome brak."

Froome kwam als achtste over de finish en gaf 43 seconden toe op de Nederlander, die in het klassement nu 32 seconden voorsprong heeft op de viervoudig Tour-winnaar.

Bluffen

"Ik zag al dat hij het lastig had toen Roglic in de finale voor het eerst in de aanval ging", zei Dumoulin over Froome. "Toen wist ik niet of hij aan het bluffen was."

Kort na de aanval van Primoz Roglic demarreerde Dumoulin zelf. "Ik zat ook aan mijn limiet, dus ik dacht: ik moet niet te vroeg gaan, want dan heb ik alleen mezelf ermee. Ik heb nog heel even gewacht en toen ben ik gegaan."

In de slotkilometer reed Thomas nog wel weg bij Dumoulin. De Brit heeft in het klassement nu 1 minuut en 59 seconden voorsprong op de Limburger. "Hij is gewoon de beste. Daar is op dit moment voor mij niets aan te doen."

De Tour gaat donderdag verder met een nagenoeg vlakke rit over 171 kilometer van Trie-sur-Baïse naar Pau.