Dumoulin naar tweede plek in klassement, Quintana wint ultrakorte Tour-rit

De klassementsrenners reden de hele etappe bij elkaar, maar Froome moest in de laatste 2 kilometer alsnog lossen na een aanval van Dumoulin op de slotklim.

Thomas kon net als Lotto-Jumbo-renners Steven Kruijswijk en Primoz Roglic wél mee en reed in de laatste meters zelfs nog weg bij Dumoulin, die achter de geletruidrager van Team Sky en Roglic als vijfde over de finish kwam.

Dumoulin was wel 43 seconden sneller dan viervoudig Tour-winnaar Froome, die ook onder anderen Kruijswijk en zijn ploeggenoot bij Sky Egan Bernal voor zich zag finishen.

In het algemeen klassement heeft Thomas nu 1.59 voorsprong op naaste belager Dumoulin. De renner van Team Sunweb koestert op zijn beurt weer ruim een halve minuut voorsprong op Froome. Kruijswijk klom van de zevende naar de zesde plek.

Quintana, die zeven kilometer voor de meet alleen aan kop reed en de Ier Daniel Martin (tweede) voorbleef, steeg naar de vijfde plek in het algemeen klassement. Voor de Colombiaan is het pas de tweede etappezege uit zijn loopbaan in de Tour de France. De Colombiaan boekte in 2013 zijn eerste dagoverwinning.

Voor Peter Sagan verliep de korte etappe een stuk minder voorspoedig. De groenetruidrager kwam in de afdaling van de tweede klim hard ten val, maar passeerde wel op tijd de finish.

Donderdag kunnen de klassementsrenners weer even op adem komen, want dan staat er een relatief vlakke etappe op het programma. Het peloton vertrekt dan uit Trie-sur-Baïse en komt 171 kilometer verder aan in Pau.

Formule 1

De zeventiende etappe was vanwege het lage aantal kilometers al speciaal, maar de Tour-organisatie deed daar nog een schepje bovenop door de renners op Formule 1-achtige wijze aan de start op te stellen.

Geletruidrager Thomas begon op 'poleposition', met achter hem de top tien van het klassement en daarachter weer groepen van twintig op basis van de stand in de algemene rangschikking. Dat betekende onder meer dat de klassementsrenners in de eerste meters op zichzelf aangewezen waren.

Al direct na de start in Bagnères-de-Luchon was het bovendien vijftien kilometer klimmen geblazen naar de top van de Montée de Peyragudes, maar het spektakel bleef in de beginfase uit. De klassementsrenners besloten zoals verwacht geen aanval te plaatsen en te wachten op ploeggenoten.

Het was de Est Tanel Kangert van Astana die na enkele kilometers alleen op kop reed en een voorsprong van zo'n halve minuut pakte op een grote groep. Daarin zaten onder anderen de Brit Adam Yates, de Spanjaard Alejandro Valverde en Bauke Mollema, die voor de derde rit op rij in de ontsnapping zat.

In het door Team Sky aangevoerde peloton gebeurde op dat moment nog weinig, al moest Quintana tot twee keer toe in de achtervolging vanwege materiaalpech. De Colombiaan werd echter al snel weer teruggebracht bij het peloton.

Alaphilippe

Ondertussen hadden de Fransman Julian Alaphilippe, winnaar van de tiende en zestiende etappe, en de Kroaat Kristijan Durasek zich op de top van de Montée de Peyragudes bij Kangert gevoegd.

Het trio koesterde aan de voet van de Col de Val Louron-Azet bijna drie minuten voorsprong op het peloton en ruim een minuut op de tweede groep, waar de geloste Mollema na 30 kilometer geen deel meer van uitmaakte.

Op dat moment was ook de eerste aanval vanuit het peloton een feit, want AG2R La Mondiale besloot het tempo op te schroeven. De klassementsrenners raakten echter niet serieus in de problemen en reden ook op de top van de tweede klim nog steeds bij elkaar. Daardoor was alles gericht op de slotklim, met een afstand van 16 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent de zwaarste col deze Tour.

Quintana gaf het startschot op de Col du Portet door samen met Martin te ontsnappen en niet veel later reden ook Roglic en Froome weg. Dumoulin en Thomas moesten in eerste instantie pas op de plaats maken, maar voegden zich al vrij snel weer bij de twee concurrenten.

Aanval

Quintana had zich ondertussen bij Valverde en de Pool Rafal Majka gevoegd in de tweede groep en ging even later alleen met Majka verder in de jacht op koploper Kangert, die 8 kilometer voor de meet werd ingerekend door het tweetal. Quintana schudde even later ook Majka van zich af en ging alleen verder in de jacht op zijn tweede Tour-ritzege.

Met nog een kleine 5 kilometer te gaan vond er ook eindelijk een aanvalspoging plaats in de groep met favorieten. Kruijswijk was de eerste renner die probeerde weg te rijden, maar zijn concurrenten waren alert en dus bleef alles bij elkaar.

In de laatste 2 kilometer viel er alsnog een gat na een versnelling van Dumoulin, die Froome van zich af wist te schudden. Thomas kon net als Roglic en Kruijswijk wel mee en in de slotkilometers was de geletruidrager zelfs nog een stukje sterker. Dumoulin won weliswaar tijd op Froome, maar ziet Thomas met nog maar vier etappes te gaan steviger aan de leiding staan.