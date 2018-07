Tour-peloton kijkt uit naar spektakel in unieke en ultrakorte bergrit

"We hebben nog nooit zo'n rit meegemaakt", zegt ploegleider Luke Roberts van Team Sunweb, de formatie van Tom Dumoulin. "Misschien weten we pas aan het einde van de dag wat nou de beste tactiek was."

De tweede Pyreneeënrit begint woensdag in Bagnères-de-Luchon en finisht slechts 65 kilometer later in skistation Saint-Lary Soulan. Daarmee is het een van de kortste etappes in lijn ooit in de Tour, maar het zou weleens de sleutelrit van deze Ronde van Frankrijk kunnen worden.

De renners krijgen namelijk in totaal liefst 3.126 hoogtemeters voor de wielen. Direct vanuit het vertrek doemt de Montée de Peyragude op, een klim van de eerste categorie met een lengte van 14,9 kilometer en een gemiddelde stijging van 6,7 procent. Daarna volgt de Col de Val Louron-Azet (7,4 kilometer à 8,3 procent) en de finish ligt boven op de Col du Portet (16 kilometer à 8,7 procent).

"We kijken allemaal uit naar deze rit, ik denk dat zo'n korte etappe een meerwaarde kan zijn voor het wielrennen", zegt Lotto-Jumbo-ploegleider Frans Maassen. "De rit zal voor spektakel zorgen en dat willen we toch met z'n allen."

Ook Roberts hoopt dat deze ultrakorte bergrit een goede vernieuwing blijkt voor de sport. "Er wordt al dagenlang over gepraat, dus het zou mooi zijn als we een spetterende etappe krijgen", zegt de Australiër. "Maar het kan ook een anticlimax worden. Er zitten wel drie zware klimmen in en ook al is het maar 65 kilometer, de rit gaat heel veel energie kosten. Dus misschien gaat het niet helemaal aan de verwachtingen voldoen."

Formule 1

De Tour-organisatie doet er in ieder geval alles aan om er van begin tot eind een zo fraai mogelijk schouwspel van te maken. Dat begint al in Bagnères-de-Luchon, waar de renners zullen starten alsof het de Formule 1 is.

Geletruidrager Geraint Thomas begint helemaal vooraan op 'poleposition' en achter hem staat de rest van de top twintig in de volgorde van het klassement. Daarachter zijn nog vier 'startgroepen' op basis van de algemene rangschikking. De afstand tussen de eerste groep en de rest is niet groot, maar in theorie is het mogelijk dat een renner uit de top twintig direct aanvalt, nog voordat de knechten bij hun kopman zijn gekomen.

"Het is een interessant concept, maar of het echt iets gaat veranderen...", zegt Roberts met een glimlach. "Het zou zomaar kunnen dat er een heel spectaculaire countdown naar de start is, maar dat iedereen vervolgens heel langzaam in zijn trappers klikt en rustig wegrijdt alsof het een normale, neutrale start is. Teams zullen zich zo snel mogelijk willen organiseren."

Dumoulin denkt ook dat de 'gridstart' weinig gaat opleveren. "De top twintig van het klassement heeft helemaal geen zin om meteen na de start aan te vallen, want we weten wat er daarna nog allemaal volgt in deze etappe", zegt de nummer drie van de rangschikking. "Ik verwacht dat we de eerste paar kilometer heel rustig rijden totdat iedereen er is en dat we daarna echt gaan koersen. Maar hé, het is ook voor mij de eerste keer, dus wie weet wat er gaat gebeuren?"

Maassen: "Ik denk dat het vooral voor de show is dat de renners in vijf vakken moeten starten. Maar het zou best kunnen dat teams gaan proberen om heel hard te beginnen, zodat Thomas en Chris Froome direct geïsoleerd raken."

Leuke koers

Bij Team Sky, de ploeg van de nummer één en twee van het klassement, zijn ze erop voorbereid dat de concurrentie de knechten van de Britse formatie direct wil opblazen.

"We verwachten veel aanvallen vanuit het vertrek", aldus Thomas. "Het wordt een unieke en heel zware dag, misschien wel de belangrijkste van deze Tour. De slotklim van woensdag is waarschijnlijk de lastigste van de hele ronde. Het wordt absoluut een leuke koers om naar te kijken."

Dumoulin, die de dag zal benaderen alsof hij een tijdrit gaat rijden, heeft goede hoop dat hij het de twee Sky-renners boven hem in het klassement lastig kan maken in de sprintrit door de Pyreneeën. "Normaal gesproken moet zo'n korte etappe goed bij mij passen. Als ik de benen heb om aan te vallen, zal ik dat proberen."

De kopman van Team Sunweb is enthousiast over het nieuwe format. "Variatie in het soort etappes is altijd goed in een grote ronde", zegt Dumoulin, om er met een glimlach aan toe te voegen: "Maar ik beoefen deze sport omdat ik houd van het uithoudingsvermogen dat je ervoor nodig hebt. Dus als we dit elke dag gaan doen, doe ik niet meer mee."

De start van de zeventiende etappe is om 15.15 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.20 uur en 17.45 uur.