De Kort: 'Liever traangas in mijn gezicht dan tractor die peloton in rijdt'

"Ik heb weinig met dit soort idioten dat de koers komt verpesten", aldus Bauke Mollema, die helemaal vooraan in het peloton reed en daardoor alleen even last had van een prikkelende keel. "Maar er waren ook jongens die heel erg last van hun ogen hadden of zelfs moesten overgeven. Het was best link."

Na zo'n dertig kilometer koers moest het peloton een minuut of tien halt houden, om de gevolgen van het traangas te verhelpen. De politie gebruikte de pepperspray om een einde te maken aan een protest van Franse boeren die hooibalen op de weg hadden gelegd.

De circa twintig demonstranten, die zichzelf 'Pour que Vive La Piège' noemen, vinden dat het departement Ariège, waar het peloton dinsdag doorheen reed, wordt achtergesteld door de Franse regering bij de herverdeling van Europese subsidies.

"Ik denk dat ze zich moeten afreageren op de mensen op wie ze boos zijn", stelde Tom Dumoulin na de rit. "Heb ik een boer uit de buurt van Carcassonne iets misdaan? Het was een heel gekke situatie en een vreemde manier om je onvrede te uiten. Ik begrijp sommige mensen gewoon niet."

De nummer drie van het klassement had alleen wat moeite met ademhalen na het inhaleren van het traangas. "Maar dat trok wel weer weg. Ik denk dat de organisatie het goed heeft opgelost door de rit even te neutraliseren om iedereen de kans geven om bij te komen en daarna weer verder te koersen."

Niet bedreigd

Geraint Thomas was een van de vele renners die zijn ogen en keel met wat water moest uitwassen om het effect van het traangas te neutraliseren.

"Het was een ongelukkige situatie, maar gelukkig had ik niet heel erg last van mijn ogen en keel", zei de geletruidrager. "Ik heb me ook niet bedreigd gevoeld."

Koen de Kort hoorde bij het groepje renners dat de meeste gevolgen ondervond van het traangas. "Ik zat redelijk vooraan in het peloton en opeens zag ik voor me allemaal jongens overgeven. Ik dacht eerst even dat ik stro in mijn oog had gekregen, want ik begon als een gek te tranen, maar toen riep iemand dat er traangas was gebruikt."

De Kort heeft er begrip voor dat mensen de Tour gebruiken om een punt te maken. "Maar volgens mij kan het op een ludiekere manier dan dit. Verzin iets creatiefs, volgens mij valt dat ook meer op."

De ervaren renner van Trek-Segafredo kan zich voorstellen dat de politie het nodig vond traangas te gebruiken. "Ik snap dat ze de dreiging dusdanig vonden dat ze dit middel inzetten. Stel dat deze mensen met een tractor het peloton in wilden rijden, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Dan heb ik liever een beetje pepperspray in mijn gezicht."