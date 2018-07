Gilbert moet alsnog opgeven in Tour na bizarre valpartij

"Mijn Tour is voorbij'', zei Gilbert, die niet meer op zijn been kan steunen, dinsdagavond. De 35-jarige Gilbert ging aan kop in de Pyreneeënrit toen hij in de afdaling van de Portet d'Aspet de bocht niet kon houden en over een stenen muurtje een ravijn in vloog.

"Dat was schrikken. Het was niet zo héél diep - ik denk zo'n vier meter - maar er waren vooral veel stenen. Toen ik daar lag, dacht ik: ik heb alles gebroken. Ik durfde eerst niet te bewegen", zei Gilbert kort na de finish tegen Sporza.

Gelukkig voor de renner van Quick-Step Floors was er snel hulp ter plaatse om hem naar boven de halen. Daar bleek de schade naar omstandigheden mee te vallen.

Na een duim op te hebben gestoken naar de camera vervolgde Gilbert de rit, al was hij door zijn val kansloos voor dagsucces. De Fransman Julian Alaphilippe won, terwijl Gilbert het moest doen met de prijs voor meest strijdlustige renner van de dag.

Shock

In de Tour van 1995 ging de Italiaan Fabio Casartelli ook hard onderuit in de afdaling van de Portet d'Aspet en hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. Ook bij de val van Gilbert was de schrik groot, ook bij zijn ploegleider Patrick Lefevre. "Mijn hart stond even stil. En Philippe is een beetje in shock."

Toch raadde Lefevre Gilbert aanvankelijk aan om de Tour uit te rijden. "Anders moet hij zich thuis alleen voorbereiden op de Clasica San Sebastian. Dan kan hij beter hier zitten", zei hij met een glimlach. Enkele uren later bleek, na een mri-scan in het ziekenhuis, dat de schade aan Gilberts knie dermate ernstig is dat hij de Tour moet staken.

De wereldkampioen van 2012 zal woensdag daardoor niet meer starten in de Pyreneeënrit die maar 65 kilometer lang is. De Tour duurt nog tot en met zondag en eindigt traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.