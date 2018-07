Dumoulin vond eerste Pyreneeënrit niet geschikt voor aanval

"Ik had deze status quo wel verwacht", zei Dumoulin in Bagnères-de-Luchon, waar hij op bijna negen minuten van winnaar Julian Alaphilippe als 25e over de streep kwam, in een groepje met de gehele top tien van het klassement.

"Er komt woensdag een heel zware dag aan, dat weet iedereen. En de rit van vandaag was niet heel erg geschikt om aan te vallen en dan is het beter om je buskruit droog te houden. Dat had ik als plan vandaag, en blijkbaar alle andere kopmannen ook."

De finish van de zestiende rit lag na een afdaling van tien kilometer. De drie cols van de dag waren bovendien allemaal korter dan acht kilometer. Die ingrediënten zorgden ervoor dat de klassementsrenners gebroederlijk naar de streep reden.

Dumoulin heeft daardoor als nummer drie van de algemene rangschikking nog steeds een achterstand van één minuut en vijftig seconden op geletruidrager Geraint Thomas en elf seconden op de nummer twee Chris Froome.

Gekke actie

Dumoulin heeft tijdens de rit nooit echt overwogen om te proberen een aanval te plaatsen op de top twee. "Het was niet het moment of de dag om vol in de aanval te gaan", aldus de Limburger. "Natuurlijk had ik graag wat tijd gepakt op Froome of op Thomas, maar als het niet mogelijk is, is het niet mogelijk."

"Iedereen hoopt op een gekke actie, maar ik moet wachten op het goede moment. Ik sta er goed voor, zeker met de tijdrit die er zaterdag nog aankomt. Het klopt dat ik nog van Thomas af moet als ik de Tour wil winnen, maar dat kan ik niet forceren op een dag als vandaag. Had ik dat wel gedaan, dan was ik mezelf tegengekomen, of al vandaag, of morgen."

Dat betekent niet dat het een rustige dag was voor Dumoulin. "De kopgroep reed pas heel laat weg, dus we hebben de eerste honderd kilometer volle bak gekoerst. Daarna ging het twintig kilometer rustig in het peloton, voordat we alweer gingen achtervolgen. Het was dus een zware etappe. En een lange, want we hebben bijna zes uur op de fiets gezeten."

Vuurwerk

De zeventiende etappe van woensdag belooft wel een hevige strijd te worden tussen de klassementsrenners. De tweede Pyreneeënrit is slechts 65 kilometer lang, maar de renners moeten wel over drie zware cols.

"Het wordt een heel speciale dag", aldus Dumoulin. "Ik denk dat er vuurwerk gaat komen. Het zijn eigenlijk drie korte tijdritten, elke klim één."