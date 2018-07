Aanvalslustige Mollema kan leven met vierde plaats na 'zwaarste dag in Tour'

Mollema maakte in de zestiende etappe deel uit van een enorme kopgroep van 44 man, die op de twee bergen van eerste categorie (Col de Menté en Col du Portillon) stevig werd uitgedund. De Groninger hield, net als Robert Gesink, lang stand en kwam vijftien seconden na ritwinnaar Julian Alaphilippe als vierde over de streep.

"Ik heb er echt alles aan gedaan vandaag. Op de laatste klim probeerde ik met zo min mogelijk achterstand over de top te komen. Volgens mij zat ik daar maar vijf seconden achter Alaphilippe", keek Mollema kort na de finish terug.

Adam Yates begon als eerste aan de tien kilometer lange afdaling naar de streep, maar nam te veel risico en kwam ten val. Alaphilippe profiteerde en boekte zijn tweede ritzege deze Tour. Mollema kwam even later in een groepje met Gorka Izagirre en pechvogel Yates over de streep.

"Het was best een gevaarlijke afdaling, sommige bochten lagen nat omdat het even daarvoor geregend had", merkte Mollema op. "Toch heb ik ook risico's genomen en geprobeerd zo snel mogelijk af te dalen, maar Alaphilippe was net een stukje sneller."

Onrustig

Het duurde lang voordat een kopgroep de ruimte kreeg van het peloton in de 218 kilometer lange rit van Carcasonne naar Bagnères-de-Luchon. Daarna bleef het vooraan onrustig met veel demarrages.

"Het was de zwaarste dag in de Tour tot nu toe", oordeelde Mollema. "We waren met een grote groep vooruit en er werd steeds volle bak gedemarreerd. Ik heb hier heel veel energie in gestoken."

Woensdag wacht de renners opnieuw een zware klus in de Pyreneeën. De rit naar Saint-Lary-Soulan is weliswaar slechts 65 kilometer lang, maar de organisatie heeft drie zware beklimmingen in het parcours gepropt. Mollema acht de kans groot dat de toppers in het klassement dan voor de zege gaan strijden.

"Vandaag wist ik dat de kans groot was dat de kopgroep het zou halen, maar morgen zal dat waarschijnlijk anders zijn. Maar wie weet, als ik me weer goed voel, ga ik het toch weer proberen."

De 31-jarige renner speelt zelf geen rol van betekenis meer in de algemene rangschikking. Mede door een val in de etappe naar Roubaix staat hij achttiende, op meer dan een kwartier van geletruidrager Geraint Thomas.